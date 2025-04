Nuova pista ciclabile per Decima. L’appalto vale 2,5 milioni di euro

Ciclabili avanti tutta. Al via la gara di appalto per la realizzazione della pista ciclabile San Giovanni in Persiceto – San Matteo della Decima. Lo segnala il Comune in una nota: "L’amministrazione comunale si appresta a realizzare un percorso ciclabile di collegamento tra il capoluogo e la frazione di San Matteo della Decima. A tal fine, il Comune ha partecipato al bando promosso dalla Regione per favorire la realizzazione di piste ciclabili e progetti di mobilita dolce e ciclopedonale. E ha ottenuto, con il progetto di fattibilità tecnico economica primo in graduatoria, un finanziamento di 1,5 milioni di euro a fronte di un investimento complessivo di 2.558.230,82 euro. Attualmente è in corso la procedura di gara per l’affidamento dei lavori".

Sempre sul tema delle piste ciclabili, l’amministrazione comunale dà un aggiornamento riguardo i lavori della ciclabile tra Persiceto e Sant’Agata: "È stato tracciato, come da progetto, su sede propria, a lato della SP255, dal civico 51 di via Modena, a Persiceto, fino alla rotatoria che interseca con via 21 Aprile 1945 e via Pettarella, nel territorio di Sant’Agata. L’opera e finanziata da entrambi i Comuni col contributo della Citta Metropolitana e si inserisce nella rete ciclabile della Bicipolitana bolognese (bicipolitanabolognese.it). La pista e divisa in due tratti – il primo a sud e il secondo a nord della carreggiata – e i due tratti sono collegati da un attraversamento ciclo-pedonale regolato da semaforo a chiamata".

E ancora: "Il semaforo è stato collocato vicino alle fermate per l’autobus per facilitare anche gli utenti del trasporto pubblico. La pista è già quasi completamente percorribile tranne che per un breve tratto a Sant’Agata, tra via Ghiarone e il cinema multisala. Sul territorio di Persiceto e inoltre prevista la realizzazione di un ulteriore tratto di collegamento ciclabile tra la strada provinciale e il centro abitato oltre la rotatoria che incrocia la tangenziale".

E l’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Alessandra Aiello: "Siamo molto contenti, per i benefici che può portare alla mobilita casa-lavoro. Ma anche per gli spostamenti nel tempo libero".

p. l. t.