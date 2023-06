Nuova Porrettana, c’è l’ok Avanti con lo stralcio sud

Il ministero delle Infrastrutture ieri ha approvato il progetto dello ‘stralcio sud’ della Nuova Porrettana. Ne ha dato notizia il viceministro delle Infrastrutture e Trasporti Galeazzo Bignami che dopo il via libera del commissario straordinario al Nodo ferro-stradale di Casalecchio, Eutimio Mucilli alla conferenza dei servizi, ha registrato ieri un ulteriore passo avanti nella procedura che spiana la strada all’utilizzo dei 76 milioni e 300mila euro inseriti nella legge di bilancio destinati proprio al completamento della Nuova Porrettana. A seguire infatti Anas procederà alla pubblicazione del bando per la progettazione esecutiva e la realizzazione della continuazione dello ‘stralcio nord’ attualmente in fase di esecuzione. Un nuovo cantiere che, secondo la tempistica annunciata la scorsa primavera, si potrà aprire alla fine del 2024. Salvo imprevisti infatti entro un anno e mezzo si potrebbe arrivare al completamento dello ‘stralcio nord’: ovvero i primi 2 chilometri di tracciato che costituiscono la nuova arteria già ampiamente disegnata fino al cavalcavia a ridosso della rotonda Biagi.

La primavera scorsa l’Anas aveva già avviato le pratiche che coinvolgono la ventina di proprietari dei terreni interessati dai lavori di questi ultimi due chilometri di strada statale che rappresenterà l’alternativa alla vecchia statale collegando direttamente il nodo ferro-stradale di Casalecchio allo svincolo di Borgonuovo, dove la nuova superstrada si connetterà con il tratto di Nuova Porrettana già realizzata in territorio di Sasso Marconi.

Intanto proseguono le fasi di lavorazione più complesse connesse allo scavo della trincea nella quale verrà incanalata la ferrovia Bologna Porretta su una direttrice parallela alla superstrada. Negli ultimi giorni nei pressi del cavalcavia, vicino alla rotonda Biagi sono state realizzate le piattaforme che preludono alla chiusura al transito per la parziale demolizione e ricostruzione del ponte attuale per permettere il passaggio della nuova arteria al livello inferiore del vecchio cavalcavia. Fase che dovrebbe durare tra i due e i tre mesi e che da progetto doveva essere avviata nell’estate 2023.

Il viceministro delle Infrastrutture e Trasporti Galeazzo Bignami: "Continua l’impegno del Ministero per garantire tramite l’Anas la realizzazione di opere strategiche per la mobilità territoriale, a dimostrazione dell’attenzione con cui il Governo segue il nostro territorio"

g. m.