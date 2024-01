Nuova Porrettana, parte lo stralcio nord

Viabilità, traffico e sosta rivoluzionati da domani e fino a tutto settembre prossimo nel centro di Casalecchio per l’apertura dei cantieri dello stralcio Nord della Nuova Porrettana. Sul sito web del Comune si possono consultare le delibere complete dei cambiamenti dei sensi di marcia, dei restringimenti e dell’eliminazione dei parcheggi nelle centralissime vie Marconi, Volta e Martiri della Libertà e, soprattutto, sulla bretella di raccordo tra l’Asse attrezzato (la Nuova Bazzanese) e la rotonda Biagi.

Ma andiamo con ordine e vediamo punto per punto i cambiamenti cui devono stare attenti gli automobilisti per non rimanere da domani intrappolati in lunghe code. Modifiche alla circolazione stradale. In direzione Bologna della bretella di raccordo con Asse attrezzato e Tangenziale, nel tratto di 200 metri e passa che va dalla rotonda Biagi la corsia di destra sarà chiusa e tutto il traffico verrà convogliato sulla corsia di sinistra. Si prevedono code sulla Porrettana per chi viene dalla Casa della Conoscenza o da San Biagio.

Altri restringimenti saranno effettuati nel centro di Casalecchio e, in particolare, nelle vie Martiri della Libertà, Volta e Marconi. Nello specifico succederà che: in via Volta sarà invertito il senso di marcia (si andrà da via Martiri a via Carducci), in via Marconi sarà soppressa la corsia preferenziale e sarà aperta a tutto il traffico veicolare e, infine, all’incrocio tra via Martiri e via Marconi (quello delle sbarre della ferrovia) rimarrà solo la corsia di destra che permetterà di girare solo a destra e prendere per via Marconi Alta. Interdetta la svolta per via Marconi Bassa. E interdetta anche la prosecuzione a dritto per via Ronzani o San Biagio. Per dirigersi verso Ronzani-San Biagio si dovrà percorrere via Carducci per poi svoltare a destra in via Marconi ed infine a sinistra verso via Ronzani. Pedoni. Dovranno stare molto attenti all’incrocio tra le vie Martiri e Marconi.

Sarà soppresso il passaggio pedonale sino ad ora a loro riservato. "Per loro – si legge in una nota del Comune – la circolazione sarà consentita solo sul marciapiede di via Marconi lungo il lato opposto al cantiere stradale di via Martiri". Sosta. Saranno soppressi i posti auto di via Martiri della Libertà, dall’incrocio con via Volta all’incrocio con via Marconi. "Verranno riconsegnati all’uso pubblico appena possibile", è la promessa del Comune. Soppressi anche i posti auto del lato destro di via Carducci nel tratto a ridosso dell’Asilo Lamma, tra l’incrocio con via Volta e quello con via Marconi. Per la spesa, gli acquisti e le varie commissioni quotidiane il Comune consiglia di lasciare la vettura nel parcheggio della Casa della Conoscenza o in quello sotterraneo di via Ronzani, sempre meno frequentato.

