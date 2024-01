Nuova Porrettana, prime code per il cantiere dello stralcio nord

Primi restringimenti e prime code da ieri mattina sulla bretella di accesso a tangenziale e asse attrezzato a partire alla Rotonda Biagi.

Il cantiere collegato alla realizzazione dello stralcio nord della Nuova Porrettana annunciato già la settimana scorsa, per ragioni meteo è iniziato con qualche giorno di ritardo e già dall’inizio nelle ore di punta si sono registrate code in particolare sulla Porrettana, nelle direzioni provenienti da Sasso e dal centro cittadino di Casalecchio. Circa duecento metri di newjersey in cemento sono stati disposti sul lato di levante della bretella destinata a ricevere l’innesto della variante alla Porrettana, con il traffico canalizzato sulla corsia di sinistra.

Partiranno invece solo la prossima settimana i lavori che interessano via Martiri della Libertà, via Volta, via Marconi.

"Il tratto compreso tra via Volta e via Marconi sarà ristretto alla sola corsia di marcia sinistra. L’inizio dei lavori è stato posticipato di alcuni giorni rispetto a quanto comunicato in precedenza per problemi tecnici della ditta esecutrice con la quale abbiamo anche raggiunto un accordo che riguarda il passo successivo, ovvero quello verso via Ronzani, alla stazione – spiega l’assessore ai Lavori pubblici di Casalecchio Paolo Nanni-.

Un cantiere che si svolgerà solo in notturna, e questo per evitare la congestione della circolazione, che inevitabilmente risentirà di questa fase delicata e decisiva per quest’opera strategica per Casalecchio".

g.m.