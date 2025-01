Nuova Porrettana, via al secondo stralcio

I lavori del primo tratto di Nuova Prrettana dovrebbero concludersi intorno alla metà di quest’anno, ma quelli relativi al secondo stralcio, con relativo nuovo appalto, sono già iniziati. Nei giorni scorsi in via Ronzani è stato infatti delimitato un tratto del cantiere relativo all’opera più importante della fase-due dell’opera che Casalecchio attende da oltre mezzo secolo, ovvero il viadotto Cantagallo, che avrà una lunghezza di circa 190 metri e scavalcherà la linea ferroviaria Bologna–Pistoia, il rio Bolsenda e via Pietro Micca. "I lavori procedono senza sosta nel rispetto sostanziale dei tempi concordati – conferma il sindaco Matteo Ruggeri –. E’ importante che ci sia continuità dei due stralci, così come sarà importante la collaborazione del ministero delle infrastrutture e di Rete ferroviaria italiana per andare a realizzare anche l’interramento del tratto di ferrovia Porrettana finanziato ad ora solo in parte", dice il sindaco.

Così, se in estate si vedrà l’apertura dei primi due chilometri di Nuova Porrettana tra asse attrezzato e la rotonda al Faianello con la re-immissione sulla vecchia Porrettana, i lavori meno complicati dello stralcio sud con i due ponti e gli altri due chilometri fino alla connessione col tratto di Nuova Porrettana già esistente da Borgonuovo di Sasso Marconi avranno già visto l’avvio con la bonifica bellica e la ricognizione ambientale quasi conclusa. Il nuovo asse stradale avrà una sola corsia per senso di marcia.

"Nell’ambito dei lavori verranno inoltri realizzati il viadotto Cantagallo e il viadotto rotatoria di Faianello la cui realizzazione è già parzialmente prevista nell’ambito dello Stralcio Nord – spiegano ad Anas –. Il viadotto di scavalco della rotatoria dello svincolo Faianello avrà invece una lunghezza di circa 65 metri. Lo svincolo di Faianello assicurerà la connessione del tracciato principale con la strada esistente mediante due rampe di collegamento che si collegheranno alla rotatoria sottostante, anch’essa di nuova realizzazione, che avrà un diametro esterno di 50 metri".

Intanto, con provvedimento del commissario Eutimio Mucilli era stato già affidato all’impresa Europea 92 Spa l’appalto integrato che comprende, oltre ai lavori, anche i servizi di progettazione esecutiva e di monitoraggio ambientale ‘ante opera’. Dopo la posa del nuovo ponte ferroviario e l’inizio della demolizione del vecchio cavalcavia, sono in fase di preparazione le armature per il getto dell’altro ponte a ridosso della rotonda Biagi in direzione del centro cittadino. Tutte opere incluse nell’appalto dello stralcio nord che da solo vale 190 milioni di euro. Impegno finanziario che definisce quello di Casalecchio come uno dei cantieri più importanti che Anas sta conducendo nel nord Italia e che dovrà sciogliere uno dei nodi più congestionati del territorio.

Gabriele Mignardi