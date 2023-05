"Nuova proprietà all’ex Breda? Subito garanzie"

"In questi giorni si susseguono sui giornali notizie circa l’interessamento di alcuni gruppi industriali (in particolare Sira di Gruppioni, oltre a Caetano bus e Seri Industrial, ndr) si è parlato di all’acquisizione di Industria Italiana Autobus (Iia). Notizie da un lato positive ma che destano anche preoccupazione per come il Ministero sta gestendo la vertenza. Siamo in attesa da mesi della convocazione di un incontro che doveva avvenire a valle della nuova capitalizzazione da parte di Invitalia e di Leonardo". Parola di Fim, Fiom e Uilm, timorose del futuro dell’ex Breda: "La produzione è ancora di fatto ferma – aggiungono –, ma l’azienda continua a vincere gare e ad aumentare il portafoglio ordini. Un’eventuale vendita o ingresso in società attraverso l’acquisizione di quote deve garantire la natura a trazione pubblica e un piano di sviluppo industriale ed occupazionale atto a mantenere la presenza nel sito di Bologna e Flumeri"