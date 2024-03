Nuova protesi per Bubu, la gioia del rapper: "Vivrò meglio e sarà più facile camminare”

Bologna, 12 marzo 2024 - Bubu può sorridere, grazie alla nuova protesi che gli è stata consegnata. Il rapper oggi 24enne, il cui vero nome è Enrico Abumhere, aveva perso la gamba in seguito al rilevamento di un raro tumore osseo. Grazie a un appello di Fondazione Ant accettato a luglio 2023 dalla Fondazione Istituto Ortopedico Rizzoli, al ragazzo è stata consegnata, dopo un periodo di adattamento, una protesi tecnologica e di ultima generazione dalla ditta Ottobock Soluzioni Ortopediche di Budrio.

La storia di Enrico

Bubu, pseudonimo di Enrico Abumhere, era una promessa del calcio emiliano prima che gli crollasse il mondo addosso, il 19 gennaio del 2018. Nel corso di un allenamento, Bubu sente dolore ed è costretto a interrompere la sessione, pur non pensando a nulla di particolarmente serio. Una volta recatosi in ospedale per accertamenti il ragazzo, ai tempi 17enne, riceve la notizia che nessuno vorrebbe sentire. Dalla radiografia, infatti, risulta che Enrico sia affetto da un osteosarcoma, raro tumore che colpisce le ossa. Operato al Rizzoli dal dottor Costantino Errani, si opta per l'amputazione della gamba come unica soluzione possibile.

Inizia allora per Bubu una nuova strada, quella di rapper. La musica, altra sua grande passione oltre al calcio, gli ha dato modo di raccontare la sua esperienza in ospedale all'interno di una canzone. Bubu ora è un punto di riferimento per tanti altri ragazzi che hanno vissuto la sua stessa situazione e che possono trovare conforto nelle sue parole.

La protesi di Bubu e il progetto Do.P.O

Martedì 12 marzo, Bubu ha ricevuto finalmente una nuova protesi, tecnologica e all'avanguardia. Gli è stata consegnata dalla ditta Ottobock Soluzioni Ortopediche di Budrio, in seguito a un appello lanciato da Fondazione Ant, la Onlus dedicata all'assistenza per i malati di tumore esistente ormai dal 1978, e accettato dalla Fondazione Istituto Ortopedico Rizzoli.

Per questo nuovo aiuto meccanico, le due associazioni hanno raccolto ben 20.000 euro. Si tratta di una protesi con articolazioni del ginocchio e dell'anca polifunzionali in titanio e con controllo idraulico, con il piede in fibra di carbonio. Quest'ultimo permette, durante il movimento, un minor consumo di energia e un basso rischio di affaticamento. La riabilitazione e la fisioterapia iniziali verranno seguite dalla Ottobock di Budrio, la stessa che ha consegnato la protesi, mentre Fondazione Ant mette a disposizione per il rapper un accompagnamento per tutte le volte che vorrà recarsi presso l'azienda.

"Va tutto molto bene – racconta soddisfatto Bubu –, ringrazio moltissimo tutte le persone che hanno donato per questo, e Fondazione Rizzoli, Fondazione Ant e Ottobock. È una bellissima sensazione, mi sto abituando alla nuova protesi, ci vorrà un pochino ma sono molto contento e soddisfatto. Spero di imparare velocemente a usarla bene e per tutte le sue potenzialità perché mi consentirà di fare molte cose che non potevo più fare. Vivrò meglio e sarà meno faticoso camminare con questa protesi".

La protesi di Bubu è una delle tante consegnate dal progetto Do.P.O. (Donazioni Protesi Ortopediche) lanciato dalla Fondazione Rizzoli. L'iniziativa prevede un accesso a protesi tecnologicamente evolute per i pazienti con determinate necessità, per una riabilitazione adeguata e agevolata. Per maggiori informazioni, consultare questo sito web.