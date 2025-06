"Nuova raccolta dei rifiuti? Cittadini preoccupati"

"Non passa giorno che non ci sia un cittadino di Casalecchio che non mi contatti, preoccupatissimo per le nuove modalità di raccolta dei rifiuti urbani che andrà in vigore dal 1° agosto prossimo. I più grossi timori sono per i disagi, la confusione nel conferimento e, soprattutto, in tanti temono l’aggravarsi del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, già oggi in crescita". Così Marta Evangelisti, capogruppo di Fratelli d’Italia nell’assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, con un’interrogazione al presidente della giunta regionale entra nel vivace dibattito che a Casalecchio si è aperto sul nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti.

"Sono state segnalate situazioni critiche – prosegue la consigliera Evangelisti – come scarichi ripetuti di sacchi da parte di automezzi in diverse zone del territorio. Il timore è che, con l’introduzione del nuovo sistema, i problemi possano aumentare, anche per la scarsa chiarezza nelle modalità operative. In più, con l’aumento del caldo nei prossimi mesi, il rischio è anche sanitario e ambientale, a causa dei rifiuti indifferenziati esposti che, se non smaltiti in temi rapidi, possono generare cattivi odori e attirare animali nocivi". Nessun commento dal municipio di Casalecchio. "Seguiamo i binari istituzionali – fanno filtrare dalla segreteria del sindaco Matteo Ruggeri – attendiamo la risposta della Regione che, sinora, non ci ha chiesto alcuna informazione".

Nella sua interrogazione Marta Evangelisti sollecita la giunta regionale ad accertare i corretti comportamenti del Comune di Casalecchio e del gestore del servizio. "Non è chiara – afferma – l’eventuale chiusura del centro di raccolta presente che verrebbe sostituito da un servizio mobile. La Regione faccia più campagne contro l’abbandono dei rifiuti che mina la salute pubblica e il decoro dell’ambiente".

Nicodemo Mele