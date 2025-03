Nuova raccolta dei rifiuti, conto alla rovescia

A San Lazzaro di Savena arriva la nuova raccolta differenziata. Dal 9 giugno verranno progressivamente sostituiti tutti i cassonetti stradali. I nuovi contenitori per l’indifferenziato avranno un sistema informatizzato e dal 28 luglio si apriranno solo con la Carta Smeraldo. Il kit è gratuito e si ritira ai Punti Smeraldo che verranno allestiti sul territorio. Si estende l’area del porta a porta: per questi utenti la consegna di Carta Smeraldo e nuovi bidoncini si prenota a domicilio.

Incontri pubblici e infopoint per illustrare le novità: il primo appuntamento è mercoledì 2 aprile. In maggio e giugno i cittadini di San Lazzaro avranno a disposizione numerose date nelle quali ritirare il kit ai Punti Smeraldo allestiti da Hera in alcuni luoghi del territorio: alle Officine San Lab, aperto dal 7 maggio all’8 giugno dal mercoledì al sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30, e la domenica dalle 9 alle 12.30, al centro giovanile Fermento: dal 7 al 10 maggio e dal 14 al 17 maggio dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30, in Sala di Città: dal 21 al 24 maggio dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30, al centro sociale Tonelli: dal 28 al 31 maggio dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17.30.

Dal 30 giugno il ritiro sarà possibile allo sportello del servizio clienti Hera di San Lazzaro di Savena che si trova in via Emilia 243 ed è aperto il lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 8 alle 13, il martedì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 17, il sabato dalle 9 alle 13. Sarà capillare la campagna informativa che mira a raggiungere tutti i cittadini per accompagnarli negli adeguamenti del servizio. Sono numerose le iniziative previste: oltre alla lettera in arrivo in questi giorni a tutte le utenze, sono in programma appuntamenti pubblici e gazebo dove verranno illustrate tutte le novità.

Gli incontri pubblici dedicati alla raccolta stradale si terranno: mercoledì 2 aprile dalle 17.30 alle 19.30 e dalle 20.30 alle 22.30 al centro sociale Malpensa; mercoledì 9 aprile dalle 17.30 alle 19.30 nella chiesa San Luca Evangelista alla Cicogna; giovedì 10 aprile dalle 17.30 alle 19.30 al centro sociale Tonelli; dalle 20.30 alle 22.30 al centro sociale Malpensa. Gli incontri pubblici dedicati al porta a porta si terranno: giovedì 3 aprile dalle 17.30 alle 19.30 e dalle 20.30 alle 22.30 nella Sala 77 del circolo Arci San Lazzaro; martedì 8 aprile dalle 17.30 alle 19.30 nella chiesa di Santa Maria Ausiliatrice; dalle 20.30 alle 22.30 al centro sociale La Terrazza; mercoledì 9 aprile dalle 20.30 alle 22.30 nella chiesa San Luca Evangelista.