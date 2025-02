Bologna, via ai lavori per la nuova rotatoria al Navile

Bologna, 3 febbraio 2025 - Per una migliore sicurezza e fruibilità stradale, sono iniziati a Bologna oggi, lunedì 3 febbraio, i lavori di manutenzione all’incontro tra le vie Roncaglio/Papini/Dei Giardini, nel quartiere Navile, facenti parte di un appalto di 700 mila euro che riguarderà anche altri punti critici della città. L’obiettivo finale, ha spiegato il Comune in una nota, è quello di realizzare una nuova rotatoria che rientra nell’ambito di un appalto per complessivi 700 mila euro. L’intervento è propedeutico alla realizzazione della linea verde del tram ed è finalizzato al miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale all’incrocio tra le vie.

I lavori previsti alle vie Roncaglio-Papini-Giardini

Andando più nello specifico, la nuova rotatoria verrà creata in corrispondenza del rialzo stradale previsto all'incrocio delle vie Roncaglio/Papini/Giardini, con particolare attenzione alla realizzazione di attraversamenti pedonali sicuri per le persone delle quali usufruiranno. Oltre alla realizzazione del ponte, la struttura sarà dotata di adeguata segnaletica stradale orizzontale e verticale e dell’illuminazione pubblica. In via Roncaglio, inoltre, è prevista la ricucitura ciclo-pedonale in via Roncaglio, all'incrocio con il segue numerazione 12-34, tramite la realizzazione di un nuovo attraversamento ciclo-pedonale e rialzo dell'incrocio stradale.

Gli altri lavori previsti nell’appalto

Nell’appalto, inoltre, sono compresi anche altri interventi che saranno realizzati solo successivamente. In primis quelli di via Corelli, che prevede l’intervento di realizzazione di nuove corsie ciclabili nel tratto che da via Ponchielli arriva fino alla rotonda Principessa Mafalda di Savoia. Poi l’innalzamento dell’incrocio con via Corticelli e l’installazione di doppi moduli lampeggianti in corrispondenza delle immissioni alla rotonda Principessa Mafalda di Savoia. I lavori, quindi, proseguiranno nelle vie Dall’Arca, Tiarini e Zampieri, con un intervento di messa in sicurezza dei percorsi e degli attraversamenti pedonali agli incroci Arca/Zampieri, Arca/Tiarini, Tiarini/De Maria e Tiarini/Serra. Infine, sarà la volta di via Segantini e di via Berretta Rossa, con un intervento di realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale all'incrocio Segantini e Berretta Rossa. Un progetto che nel futuro dovrebbe garantire più sicurezza alle persone che passeranno nei tratti interessati.