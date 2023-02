Nuova rotonda e parcheggi per auto e tir

Nuova rotonda a Sant’Agata Bolognese. L’opera lungo la via Provinciale consentirà un migliore deflusso del traffico utile per tutto il comparto industriale. In più andrà a interrompere un rettilineo e consentirà di moderare la velocità. Oltre alla rotonda sono stati creati 60 parcheggi per auto e 10 per autoarticolati e pullman, utili anche per i numerosi turisti che si recano in visita alla Lamborghini. Collegati a questi interventi vi è anche la realizzazione di una vasca di laminazione, che andrà a mettere in sicurezza idrica tutta la zona industriale.

Tali interventi vanno ad aggiungersi a quelli già effettuati negli ultimi anni, quali l’allargamento della strada provinciale, il tombamento del Canale Cerchia, da cui si è ricavato lo spazio per cento parcheggi auto, l’allargamento e l’asfaltatura di via Montirone, adiacente all’azienda Lamborghini, la realizzazione di due importanti rotonde che hanno consentito una notevole diminuzione degli incidenti stradali.

Tali opere secondo l’amministrazione sono risultate di fondamentale importanza non solo a livello estetico ma anche per la possibilità di rendere più fruibili parcheggi, di mettere in sicurezza le strade e di avere messo in sicurezza tutto il comparto industriale dal punto di vista idrico-geologico. Si tratta di una serie di interventi di grande importanza per la zona che vanno a toccare, ovvero quella industriale, e che l’amministrazione comunale aveva in programma da tempo.

"Sono a esprimere la mia soddisfazione per questo lavoro in quanto si va a risolvere il problema legato alla viabilità su una strada dove il traffico è molto intenso, il problema degli autoarticolati in Via Don Fortuzzi. La rotonda inoltre consentirà la moderazione della velocità sul rettilineo – ha dichiarato il primo cittadino Giuseppe Vicinelli –. Non è neppure da sottovalutare l’impatto di aver risolto un problema annoso relativamente ai parcheggi degli autoarticolati e corriere, in quanto per loro sono stati predisposti 10 stalli, oltre a 60 posti auto. Non da ultimo, mi preme sottolineare che la rotonda nei prossimi mesi verrà allestita con opere d’arte".

