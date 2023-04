Nuova rotonda Pertini Al via lavori e disagi

Da oggi al via a Calderara il cantiere per la realizzazione della nuova rotonda Pertini. Lo comunica l’amministrazione comunale per voce del sindaco Giampiero Falzone. "Si tratta – spiega il primo cittadino – di un altro progetto che prende forma, un’opera necessaria vista l’incidentalità che riscontriamo in questa area. Ci potranno essere disagi alla viabilità, ma per sviluppare il cantiere in un tratto così è un qualcosa di inevitabile. Tuttavia, sono state predisposte modifiche al traffico e da parte nostra faremo il possibile per ridurre al massimo ogni inconveniente che si potesse eventualmente presentare".

In sostanza, il tratto di via Pertini interessato dal cantiere, a partire dalla Rotonda Bersaglieri fino a circa 150 metri dopo, subirà un restringimento di carreggiata con abbassamento del limite di velocità: prima a 50 chilometri orari e poi fino a 30 chilometri orari in corrispondenza dei lavori. Saranno previste due corsie, una per ogni senso di marcia, separate al centro da cordoli gialli. Per quanta riguarda la circolazione, per i veicoli provenienti da Bologna sarà vietata la svolta a sinistra e l’immissione su via Berlinguer; e ancora, il tratto di via Berlinguer in uscita su via Pertini avrà l’obbligo di svolta a destra: a tale scopo si avrà la chiusura dello svincolo con svolta a sinistra.

"Sarà opportunamente collocata – continua Falzone – la segnaletica di preavviso, di deviazione oltre a quella relativa a prescrizioni in vigore e a percorsi alternativi per il centro paese. Sottolineiamo che sono prevedibili, soprattutto nei primi giorni di apertura del cantiere, rallentamenti e incolonnamenti negli orari di punta del mattino e del tardo pomeriggio: invitiamo dunque la cittadinanza a tenere un comportamento prudente". E aggiunge: "La polizia locale monitorerà il cantiere e la situazione relativa alla viabilità valutando, se necessario, ulteriori contingenti modifiche alla circolazione e integrazioni di segnaletica".

p. l. t.