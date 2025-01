Nuova rotonda su via Bellaria, si parte

Una nuova rotonda in prossimità del trafficato incrocio per l’ospedale Bellaria. Al confine tra i Comuni di San Lazzaro e Bologna, partiranno fra qualche giorno le operazioni preliminari per l’allestimento del cantiere della nuova rotatoria. Questa sorgerà su via Bellaria, all’altezza dell’incrocio con via Fratelli Canova, che rappresenterà un nuovo accesso per l’ospedale. L’intervento, previsto nell’ambito delle opere di mitigazione relative alla realizzazione della linea dell’Alta velocità Bologna-Firenze, sarà realizzato e finanziato da Rete ferroviaria italiana. I lavori, in questa prima fase, non prevederanno modifiche alla viabilità stradale e si concentreranno sulla predisposizione delle aree con la chiusura del marciapiede di via Bellaria (lato Hospice Seràgnoli) e la demolizione di un muro di sostegno: sarà comunque garantito un passaggio temporaneo per i pedoni diretti all’Hospice e alle abitazioni private che si trovano in via Rio Polo.

I lavori preliminari, a cui si aggiunge lo svolgimento di una bonifica bellica delle aree interessate, andranno avanti all’incirca fino alla fine di febbraio, quando il cantiere entrerà nel vivo con il previsto restringimento della carreggiata di via Bellaria e il conseguente divieto di svolta a sinistra in via Fratelli Canova per i veicoli provenienti da Bologna.

Il divieto resterà in vigore fino al termine del cantiere, previsto per la fine del 2025. Sarà invece sempre possibile svoltare su via Fratelli Canova per chi proviene da San Lazzaro lungo via Bellaria; invariata invece per chi percorre via Canova la svolta a destra, verso Bologna. Una volta conclusi i lavori, saranno eliminati sia il semaforo di via Fratelli Canova sia quello tra via Bellaria e via Altura. In questo modo cambierà anche l’accesso all’ospedale Bellaria, che avverrà esclusivamente attraverso la nuova rotatoria.

Per effettuare gli interventi previsti verranno sostituite sette alberature su suolo pubblico, oltre a quattro pini e una porzione di siepe che si trovano in un’area privata. A conclusione dei lavori saranno però piantati due nuovi alberi.

z. p.