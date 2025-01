Nuova scuola più sicura, ecologica e colorata

Grandi lavori alle scuole medie di Vergato. Nei giorni scorsi, al termine di un cantiere durato otto mesi, è stato inaugurato lo storico plesso ‘Veggetti’ in via Aldo Moro 10. Sull’edificio, costruito negli anni ‘70, sono stati compiuti lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico, messa in sicurezza dei controsoffitti, eliminazione delle barriere architettoniche e bonifica di amianto. La giornata di festa è stata allietata dalle note eseguite dalle classi musicali dell’istituto.

"Le scuole rappresentano una priorità assoluta della nostra azione amministrativa fin dal 2019 – esordisce il sindaco Giuseppe Argentieri –. Personalmente provo grande gioia a riconsegnare alla comunità questo stabile completamente rinnovato, le scuole sono un patrimonio di tutti i cittadini, da zero a cent’anni".

L’intervento ha sfiorato i tre milioni di euro, di cui circa 2,3 milioni provenienti dal Pnrr. Di questi, due milioni derivanti da una linea di finanziamento riservata alla riqualificazione dell’edilizia scolastica e 300mila euro da un capitolo dedicato all’efficientamento energetico. I restanti 600mila euro sono stati finanziati dalle casse comunali.

"Dopo la prima fase di completo smontaggio – spiega l’architetto Facciorusso, responsabile dei Lavori pubblici del Comune –, l’edificio è stato messo a norma sismicamente, così da rispondere ai massimi canoni di sicurezza. In seguito si è provveduto alla ricostruzione. Sul corpo aule e sulla palestra è stata compiuta un’importante operazione di efficientamento energetico, sia per quanto riguarda gli impianti che i materiali di costruzione. Le pareti esterne, nel vecchio fabbricato, avevano una sezione di 5 centimetri, adesso lo spessore è di 40-45. La centrale termica attuale ha una potenza di 270 kW, circa la metà della precedente. Al vantaggio ambientale si aggiungerà anche una significativa riduzione della spesa per la climatizzazione".

Originale anche la scelta dei colori dell’edificio: "L’azzurro e il giallo sono i colori di Vergato – aggiunge Argentieri – e non potevano mancare. Con i progettisti abbiamo deciso di aggiungere il rosso, per dare più movimento e allegria".

Gli studenti della scuola, più di 300, dopo le vacanze natalizie sono rientrati nel nuovo plesso. Per loro l’anno scolastico era iniziato nell’edificio della Scuola Primaria XXV Aprile 1945 in via Cavour 51. Sullo stabile della scuola elementare, per poter ospitare tutti gli studenti, il Comune aveva effettuato dei lavori di manutenzione straordinaria per un importo di circa 300.000 euro. Questi interventi hanno reso possibile anche il recupero degli spazi al piano terra per le attività educative. La cerimonia rappresenta l’occasione per un annuncio.

"L’inaugurazione non è un punto di arrivo – chiude Argentieri –. Siamo già al lavoro per fare la stessa operazione sugli stabili che ospitano le scuole elementari, l’asilo nido e la scuola materna".

Fabio Marchioni