Nuova seggiovia del Corno alle Scale: quando iniziano (e finiscono) i lavori

Lizzano in Belvedere (Bologna), 26 febbraio 2025 – In un Appennino di nuovo imbiancato, si accelera per la nuova seggiovia del Corno alle Scale. I tempi li dettaglia la sindaca di Lizzano Barbara Franchi, durante l’inaugurazione del nuovo tappeto di risalita nel campo scuola del comprensorio sciistico del Corno alle Scale.

Il termine ultimo per evitare di perdere i finanziamenti è il 31 dicembre 2026, ma la prima cittadina confida di finire prima. Dopo il percorso a ostacoli a causa dei ricorsi amministrativi degli ambientalisti, è infatti arrivato il via libera dal Consiglio di Stato che ha respinto l’appello di varie associazioni.

La sindaca: “I lavori inizieranno ad aprile”

"Ora non bisogna perdere tempo: il nuovo impianto (che arriverà nei pressi del lago Scaffaiolo), va realizzata entro la fine dell’anno prossimo, ottenuta la proroga dei termini rispetto al 31 dicembre 2024. Ma i lavori dovrebbero iniziare ad aprile, proseguire durante l’estate e terminare quando si avvierà la prossima stagione invernale, a dicembre. Va realizzata quest’anno, altrimenti serviranno ulteriori investimenti", spiega la sindaca Franchi.

Quanto costa l’opera

Il collegamento tra la stazione emiliana e quella toscana della Doganaccia ha un costo complessivo di 7 milioni e 86mila euro (5,5 milioni dall’accordo con l’Ufficio sport della Presidenza del consiglio e la Regione Toscana; oltre 824mila euro dal Fondo unico nazionale del turismo, 761.540 dalla Regione). Ma non è il solo investimento all’interno del comprensorio. Ieri, nel corso del tour in montagna del presidente della Regione Michele de Pascale, con parte della sua giunta (gli assessori Roberta Frisoni e Davide Baruffi), è stato anche tagliato il nastro del nuovo tappeto di risalita nel campo scuola del Corno alle Scale.

70 milioni per rilanciare l’Appennino

Un intervento finanziato dalla Regione con 565mila euro che punta anche alla sicurezza, facilitando i principianti, i bambini e le persone con disabilità. A ’testarlo’ è proprio il governatore emiliano-romagnolo che punta a rilanciare e sostenere l’Appennino con una strategia complessiva che mette sul piatto 70 milioni di euro aggiuntivi, di cui 13 milioni proprio nel bolognese.

"Il nuovo tappeto di risalita del Corno alle Scale è un volano per il nostro territorio, la stagione sciistica non è finita, quindi è bene far conoscere da subito tutte le nuove opportunità", conclude Maurizio Fabbri, presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna.