Nuova segnaletica per il Cippo di Sacerno

Bacheca e nuovi cartelli segnaletici per il Cippo del Triumvirato di Sacerno, in via Mezzo Ponente. La novità nella frazione si deve all’amministrazione comunale di Calderara nell’ambito di un progetto condiviso con la frazione di Sacerno.

"Il Cippo del Triumvirato – dice il sindaco Giampiero Falzone - è da oggi più attrattivo, visibile e fruibile. Davanti al cancello di ingresso del monumento, punto importante dell’offerta culturale e turistica della città, è stata infatti posizionata una bacheca informativa che ne descrive le peculiarità con una mappa che segnala i siti turistici e culturali del territorio calderarese. È stata inoltre implementata la segnaletica sulle strade limitrofe in avvicinamento al monumento, in modo che il visitatore trovi facilmente il sito".

Il Cippo di Sacerno è una colonna eretta nel XVI secolo dai Servi di Maria, proprietari del terreno, per celebrare l’importanza del luogo. Un sito storico, fondamentale per gli avvenimenti successivi alla morte di Giulio Cesare e la scalata al potere di Augusto che diventerà imperatore. Una tappa significativa di questa storia dell’antica Roma si svolse proprio a Sacerno, dove i tre generali romani Ottaviano Augusto, Marco Antonio e Marco Emilio Lepido nel 43 a. C., si incontrarono e diedero vita al Secondo Triumvirato, spartendosi le province sotto il dominio di Roma. A Sacerno quindi si avviò il processo di trasformazione di Roma da Repubblica ad Impero. Il monumento è stato restaurato nel 2014, su iniziativa del Comune, dal restauratore Piero Biavati.

"Il laboratorio di frazione di Tavernelle - Sacerno – aggiunge il primo cittadino - aveva elaborato questa proposta, finalizzata alla promozione e valorizzazione del sito, nell’ambito del bilancio partecipativo 2022. Faremo il possibile, in futuro, per migliorare ulteriormente il sito, rendendolo in particolare fruibile nell’ambito del cicloturismo visto che è un punto di passaggio della Ciclovia del Sole".

p. l. t.