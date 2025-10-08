Nuova segreteria per il Pd. A guidare il team c’è Quieti

"Una squadra di persone capaci e motivate, disposte a mettere a disposizione tempo, esperienza e competenze per un progetto di rilancio della politica locale a sostegno della comunità di Valsamoggia e in rete con la zona, mantenendo alta l’attenzione sulle vicende nazionali e internazionali". È questa la premessa che introduce la nuova segreteria del Pd di Valsamoggia, per la cui composizione "si è cercato di mantenere un equilibrio tra continuità e cambiamento, aprendo l’ingresso e valorizzando l’entusiasmo dei giovani e l’impegno di coloro che si sono mostrati maggiormente attivi e partecipi alle attività politiche locali". A comporre la squadra c’è Maria Grazia Quieti, segretaria e referente Conferenza delle donne zona Reno, Lavino, Samoggia, insieme a Luca Grasselli, vice segretario e referente programma politico e formazione, Angelo Dieni, responsabile organizzazione e referente tesseramento, Daniele Ruscigno, referente rapporti con Pd provinciale e regionale, Anna Marcheselli, referente coordinamento circoli. Ci sono poi Enrico Serafini e Francesco Stangherlini, referenti politiche giovanili, Gianni Gamberini, referente Festa dell’Unità di Valsamoggia, Vanni Bartoletti, tesoriere, Mario Franci, referente rapporti con la Fondazione 2000/Immobiliare Castello, Silvia Lelli, referente politiche ambientali, Stefano Cassanelli, referente politiche socio-sanitarie, Fabio Federici, referente terzo settore, associazionismo e rapporti col volontariato e Michele Buzzoni, referente rapporti con le municipalità di Valsamoggia. Fanno parte della segreteria come invitati permanenti la sindaca Milena Zanna, la vicesindaca Federica Govoni e gli assessori del Pd Andrea Zanardi, Lorena Ghiaroni, Andrea Bertaccini, Simone Bini.