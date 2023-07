Nuova stagione, Fenucci tira il freno "Europa? Ci sono altri più attrezzati di noi"

di Massimo Vitali

"Sarà una stagione molto difficile, perché la terra di mezza della serie A ha alzato il livello della competitività. L’obiettivo? Continuare a proporre un calcio divertente, che renda orgogliosi i nostri tifosi. L’Europa? Ci sono squadre più attrezzate di noi...". Claudio Fenucci da otto anni è l’uomo dei conti, non certo delle iniezioni di entusiasmo. Testa bassa sul manubrio e pedalare: anche perché questa, per tutto il calcio italiano, non è un’estate di sogni bensì di bilanci da rendere un po’ meno sanguinanti. Vale anche per Casteldebole, dove pure c’è un proprietario, Joey Saputo, che quest’anno ha deciso di far comparire il marchio dell’azienda di famiglia sulle maglie rossoblù.

La notizia è ufficiale da ieri e Joey l’ha commentata così: "E’ un modo per riaffermare ancora di più l’impegno della mia famiglia nella promozione dell’attività sportiva: mi piace pensare che la famiglia Saputo sia sempre più parte integrante del tessuto economico e sociale della città". A Casteldebole è giorno di presentazioni ufficiali e prima che la squadra salga in ritiro Fenucci toglie il velo a Sam Beukema, fin qui l’unico volto nuovo della stagione.

Ma sono tanti gli argomenti sul piatto: a cominciare, per l’appunto, dal mercato. "L’idea è quella di mantenere il più possibile intatto il gruppo dello scorso anno che ha così ben fatto, cercando di completarlo", dice Fenucci.

Poiché il re Mida del gruppo è stato Thiago Motta c’è un pensiero inevitabile per il presente e il futuro del tecnico italobrasiliano: "Non abbiamo mai avuto timore di perderlo, perché non ci ha mai manifestato il desiderio di fare altre esperienze. Dopo Lecce abbiamo chiarito i malintesi e le situazioni che lo avevano infastidito. Ma noi siamo molto contenti di lui e ci piacerebbe continuare il rapporto, tanto che stiamo preparando una proposta di prolungamento del contratto (quello attuale scade tra un anno, ndr)".

Per la cronaca, alle prime schermaglie di un mese fa Thiago ha declinato l’invito. C’è un altro invito, destinatari Orsolini e Dominguez, sempre tra coloro che son sospesi dal momento che anche a loro nel 2024 scadrà il contratto. "Noi continuiamo a lavorare per prolungare l’accordo", dice Fenucci, che non dà per ‘persi’ i due gioielli a prezzi di saldo. Vale un concetto generale: "Noi vorremmo mantenere il più possibile invariata la rosa, al netto dei 3-4 calciatori che dovranno arrivare per rimpiazzare quelli che sono usciti. Se poi ci fosse qualcuno che vuole fare esperienze diverse, in presenza di offerte adeguate vedremo cosa fare".

E la famosa asticella delle ambizioni? Fenucci la alza o la abbassa? A giudicare dalle parole di ieri si potrebbe dire che l’ad abbia scelto di non sfiorarla nemmeno: "Con il ritorno in A di Cagliari e Genoa e la presenza di club come il Monza che hanno fatto investimenti importanti tra le squadre medie, e mi riferisco ai fatturati, il livello si è alzato. Per questo dico che sarà una stagione complicata".