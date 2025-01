Nuova Star, accordo approvato. Migliorano premi e welfare

Miglioramenti economici e anche normativi per l’ipotesi di contratto integrativo approvato ad ampia maggioranza dai lavoratori della Nuova Star Spa riuniti in assemblea nelle sedi di Zola e Casalecchio. L’impresa, che rappresenta una importante realtà produttiva di componentistica per elettrodomestici e fornitore di grandi multinazionali, occupa 140 dipendenti nei due stabilimenti e ha sottoscritto con le rappresentanze dei lavoratori un accordo salutato con soddisfazione da Cgil-Fiom. Un accordo che sotto il profilo economico, come spiega una nota del sindacato dei metalmeccanici, prevede l’impegno dell’azienda ad aumentare l’importo del buono pasto giornaliero da 7 a 8 euro, incrementando anche il tetto massimo del premio annuale di risultato, che passerà gradualmente dai 2.200 euro attuali ai 2.410 euro del 2027.

L’accordo prevede anche di aumentare da 700 a 800 euro l’acconto sul premio di risultato erogato nel mese di marzo, una somma fissa che raggiungerà i 900 euro nel 2027, oltre alla erogazione a tutte le lavoratrici e lavoratori di una ulteriore indennità di 15 euro mensili (195 annuali) a decorrere da gennaio 2025. Viene resa strutturale, infine, una indennità giornaliera per tutti i lavoratori che operano su turno.

Vista inoltre la fase di difficoltà del settore, in un’apposita clausola Nuova Star SpA si è impegnata, qualora sopravvenisse una fase di difficoltà, a utilizzare tutti gli ammortizzatori sociali conservativi previsti dalla norma prima di procedere a forme di ristrutturazione aziendale. Sugli aspetti normativi le parti si sono accordati nella esclusione delle gravi patologie dal conteggio del compenso di malattia, così che in questi casi sarà garantito per tutto il periodo il 100% del salario, senza esclusioni o decurtazioni. Sono inoltre state inserite nel contratto ore aggiuntive a quelle previste dalla legge in caso di malattia dei figli e per visite mediche dei lavoratori.

g. m.