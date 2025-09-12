Nuova struttura sanitaria: "Rete dei servizi più forte"

Un polo sanitario rinnovato, moderno e sostenibile torna a disposizione della comunità.

È stato inaugurato ieri pomeriggio il Poliambulatorio Day Surgery Omniclinics, in via Cremona 8 a Bologna. Una struttura completamente riqualificata anche sotto il profilo tecnologico ed energetico, con l’obiettivo di rispondere in modo concreto ai bisogni di salute della popolazione e di affiancare il servizio sanitario in ambiti oggi particolarmente sotto pressione.

Il centro, che in passato aveva già rappresentato un punto di riferimento per il territorio, si presenta con una veste nuova ed efficiente, pensata per coniugare innovazione, qualità delle cure e attenzione alla sostenibilità. Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte il presidente della Regione Michele de Pascale e, tra gli altri, la sindaca di San Lazzaro, Marilena Pillati. Presenti anche numerose autorità locali e personalità del mondo della sanità.

Il taglio del nastro della rinnovata struttura è stato affidato al professor Marco Filicori, ginecologo di fama internazionale da anni impegnato nella ricerca e nella cura delle problematiche legate all’infertilità, presidente e direttore scientifico del Gruppo Omniclinics.

Il nuovo poliambulatorio, infatti, offrirà alla cittadinanza non solo le attività per cui il gruppo è già conosciuto a livello nazionale – procreazione medicalmente assistita, ginecologia e ostetricia – ma anche nuovi servizi pensati per rispondere a esigenze crescenti della collettività, come la pediatria specialistica e l’endocrinologia per le patologie metaboliche.

Un ventaglio di prestazioni che amplia l’offerta sanitaria locale e contribuisce a ridurre le difficoltà di accesso alle cure in settori, in questo momento, particolarmente carenti.

"Il nostro obiettivo – ha dichiarato il professor Filicori – è mettere a disposizione della cittadinanza una struttura moderna ed efficiente, che sappia integrare la propria attività con quella del sistema sanitario pubblico, offrendo risposte tempestive e di qualità nei campi dove la domanda di salute è più urgente". Con questa inaugurazione, Omniclinics intende riaffermare il proprio impegno a favore del territorio, mettendo al centro la salute delle persone e contribuendo a rafforzare la rete dei servizi sanitari a disposizione della comunità.

