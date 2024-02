Nuova tariffa puntuale sui rifiuti. Incontri con Bondi e Mezzetti

Per spiegare il funzionamento e i vantaggi della nuova TCP-Tariffa Corrispettiva Puntuale del servizio di raccolta rifiuti, che dal 1° gennaio ha sostituito la vecchia Tari-Tassa Rifiuti, l’Amministrazione Comunale di Castel San Pietro ha organizzato un nuovo incontro a Poggio Grande, martedì alle 20,30, nella Sala Polivalente di via San Biagio 4186, con la partecipazione del vicesindaco Andrea Bondi, con delega all’Ambiente, e dell’assessora Barbara Mezzetti, con delega alle Politiche tributarie.

La nuova tariffa puntuale, che rivoluziona la modalità di calcolo della bolletta e coinvolge sia le utenze domestiche che le utenze non domestiche, ha l’obiettivo di stimolare gli utenti a ridurre il più possibile la quantità di rifiuti indifferenziati. Dalle simulazioni effettuate in base ai conferimenti degli ultimi anni, risulta che gran parte delle famiglie di Castel San Pietro avrà subito un risparmio medio in bolletta del 10 per cento. Inoltre, per premiare ulteriormente le famiglie virtuose e andare incontro alla rimanente parte della cittadinanza, la giunta comunale ha deciso di ridurre gli importi di tutte le bollette per un periodo di transizione di un paio d’anni, utilizzando delle risorse disponibili e vincolate a questo scopo.

Tutte le informazioni sul funzionamento della nuova tariffa nella pagina:

https://www.comune.castelsanpietroterme.bo.it/notizia/servizio-rifiuti-la-nuova-tariffa-corrispettiva-puntuale-tcp.