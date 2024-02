Nuova truffa a un’anziana. Si finge la figlia malata e le ruba 50mila euro

L’ennesima truffa ai danni di una persona anziana. Questa volta è toccato a una nonnina di quasi novant’anni, residente in zona Murri: secondo le prime stime, la signora avrebbe consegnato ai malintenzionati gioielli preziosi del valore complessivo di ben 50 mila euro. La tecnica con cui l’anziana è stata raggirata è ormai tristemente nota: venerdì pomeriggio ha ricevuto una telefonata al fisso, in cui una donna, che si spacciava per sua figlia (di cui conosceva anche il nome), le raccontava di trovarsi in gravi condizioni all’ospedale e di avere bisogno di non meglio identificati "farmaci salvavita", chiaramente costosissimi, per salvarsi.

"Mamma – questo il tenore della telefonata –, mi stanno portando all’ospedale Maggiore: sto male, ho bisogno subito di cure. Mando a casa tua un mio collega a recuperare tutto quello che puoi dare, contanti e gioielli: poi, quanto avanza dalla spesa dei medicinali te lo restituisco". La telefonata è durata parecchi minuti, utili evidentemente a mandare in confusione la signora. La quale ha dunque raccolto monili – anelli, collane, bracciali d’oro – e qualche centinaia di euro in contanti e ha infilato tutto in un sacchetto. Poi, ha atteso il sedicente "collega" della figlia all’angolo della strada, in un punto indicato nella telefonata e che, guarda a caso, non ha telecamere. Qui si è presentato il complice della donna al telefono, con il viso nascosto da una mascherina chirurgica; ha preso il sacchetto colmo e si è dileguato. Solo più tardi l’anziana ha chiamato l’altra figlia, per avvertirla delle condizioni della sorella. La donna ha però capito subito la truffa, dato che la parente era in realtà fuori città e stava benissimo. Così ha chiamato la polizia. Ora è caccia ai truffatori, anche se non sarà semplice rintracciarli dato che l’anziana vittima, confusa e sotto choc dopo l’accaduto, non ha saputo fornire molte descrizioni utili alle indagini.

Il fatto che la truffatrice al telefono conoscesse il nome della figlia dell’anziana e che il punto indicato per l’appuntamento fosse privo di telecamere lascia intendere che il colpo fosse stato studiato dai malviventi. Per questo la polizia si raccomanda anche di segnalare al 113 persone sospette che si aggirino nei dintorni delle case e avvierà un progetto di sensibilizzazione sul tema da svolgersi fuori dai supermercati. Per metterli in guardia anche dalle trovate più ardite dei truffatori: in un caso, addirittura, sarebbero riusciti a simulare la voce del nipote della vittima tramite un programma di intelligenza artificiale.