Nuova udienza a luglio. Si deciderà se applicare l’isolamento diurno all’ex Nar Cavallini

Strage del 2 agosto, fissata un’altra udienza – il 10 luglio - davanti alla Corte d’Assise d’Appello di Bologna sulla semilibertà di Gilberto Cavallini. Per l’ex terrorista Nar, assistito dagli avvocati Gabriele Bordoni e Alessandro Pellegrini, si deciderà se applicare l’isolamento diurno al 73enne (ora in regime di semilibertà nel carcere di Terni) come richiesto dal sostituto procuratore generale Antonietta Di Taranto. In carcere dal 1983, sta scontando nove ergastoli. A gennaio, la pronuncia della Cassazione ha reso definitiva la condanna all’ergastolo di Cavallini per concorso con gli altri ex Nar, Giusva Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini nella strage: è stato ribadito che fu Cavallini il quarto uomo del massacro in cui morirono 85 persone e oltre 200 rimasero ferite, e sempre lui rappresentò ‘il ponte’ tra destra eversiva e Servizi deviati. Ora, si deve stabilire se sarà accolto l’isolamento diurno per tre anni – e in questo caso sarà revocata la semilibertà – o se ci sarà il rigetto da parte della Corte – e quindi il mantenimento della misura. Tutto questo, accade a distanza di oltre 40 anni per un problema di atti ‘che non si trovavano’: infatti, non era possibile stabilire con certezza se a Cavallini sia stato mai applicato l’isolamento diurno e se lo abbia scontato. Dopo la scorsa udienza davanti alla Corte d’Appello (23 giugno), Bordoni è riuscito a trovare quei documenti, dai quali emerge che la richiesta di isolamento diurno del novembre 1991 è stata accolta nel marzo 1992 dal tribunale di Perugia. "A lui è quindi stato già comminata quella pena – spiega Bordoni – e quindi non può essergli applicata nuovamente né ad essa può essere sottoposto per una seconda volta. È il massimo della pena additiva, anche in caso di diversi ergastoli, e lui l’ha già subita. È una questione di civiltà: se venisse applicata ora, sarebbe come calpestare la Costituzione". Ora, l’ultima parola spetta ai giudici.

Chiara Gabrielli