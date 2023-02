Nuova vita agli oggetti in disuso ’Reuse with love’ dona 2.500 euro

Si è chiusa con un ottimo risultato la nuova campagna di raccolta fondi promossa da ’Reuse with Love’ con il negozio di oggettistica vintage Crocevia e il sostegno di Banca Mediolanum a favore di Casa delle Donne per non subire violenza Onlus. Ancora una volta, dopo le iniziative degli anni passati, i donatori di Reuse with Love sono stati chiamati a un gesto di solidarietà, con il conferimento di oggettistica al negozio Crocevia, trasformata in risorse per il progetto benefico. Banca Mediolanum si è unita alla campagna sensibilizzando i propri clienti a donare gli oggetti in disuso e facendo a propria volta una generosa donazione.

Reuse with Love ha potuto così donare 2.500 euro alla Casa delle Donne e continuare a raccogliere fondi da destinare alla riqualificazione della ex cabina Enel dei Giardini Margherita.

L’ulteriore risultato della nuova iniziativa è consistito nella sensibilizzazione dei cittadini sul tema del recupero e riutilizzo non solo degli abiti, ma anche di oggettistica minore, ritenuta futile, ma che al contrario rappresenta una importante risorsa se valorizzata come l’associazione Rwl fa da anni generando importanti flussi di economia circolare.