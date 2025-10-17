Nuova vita per l’ex caserma Boldrini. Tra alloggi a prezzi calmierati, spazi lavorativi ed eventi culturali

Dopo quasi vent’anni di chiusura, inizia una nuova vita (temporanea) per l’ex caserma Boldrini di via Frassinago 6, in centro città. Il progetto ‘Mezz’aria’, lo spazio tra le cose, prevede una rigenerazione urbana di trecento giorni che permetterà a questa struttura, dismessa dal ministero della Difesa nel 2022, ma inutilizzata da tempo, di essere vissuta per circa un anno, prima di passare al ministero della Giustizia per diventare sede del Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria. A sottolineare l’uso temporaneo, un countdown in cortile che scorre a ritroso i trecento giorni disponibili per il restyling della struttura, ex ospedale S. Salvatore.

In questo periodo non mancheranno iniziative importanti per la città, come ieri, ad esempio, l’inagurazione con l’Orchestra Pavarotti. E, quindi, alloggi temporanei a canone calmierato, spazi di co-working, attività culturali e sociali. Negli oltre 3mila metri quadri del compendio ci saranno uno spazio cinema, una caffetteria, la foresteria per compagnie, artisti e produzioni culturali, un laboratorio di restauro e spazi dedicati alle attività sportive.

Il progetto di uso temporaneo e di rigenerazione urbana è firmato da tre realtà Coop4art, Urban Value by Ninetynine e Pessoa Luna Park (che hanno vinto il bando dello scorso aprile) in collaborazione con Agenzia del Demanio e Comune. Ma verranno anche coinvolti partner locali, dai teatri Ert ad Alternative group, agenzia di marketing che sposterà il ’cervello’ del suo studio nei nuovi spazi. Cuore della rigenerazione temporanea, vista anche l’emergenza abitativa in città, è ’Mezz’aria Living’, a cura di ’Idee in Rete’ insieme a cooperativa Spazio Comune, che mette a disposizione 16 alloggi a prezzi convenienti (450 euro al mese l’affitto per un monolocale, 300 euro a persona per chi sceglie il bilocale, 185 euro la camera tripla con bagno condiviso), a fronte dei quali viene chiesto agli inquilini di restituire valore con attività di utilità collettiva, come la cura delle aree comuni, il supporto agli eventi, attività di comunicazione, accoglienza e laboratori per la cittadinanza. Per ottenere uno degli alloggi (alcuni sono già pronti, ndr), si potrà fare richiesta dal 20 ottobre.

"Si tratta di un bell’esempio di cosa sia possibile fare attraverso lo strumento degli usi temporanei. L’emergenza abitativa? Questo progetto da solo non può dare una risposta, ma è un’idea di come si possono utilizzare spazi con finalità non speculative. E se a livello nazionale si riuscissero a dare risorse alla rigenerazione delle aree demaniali, allora si potrebbe davvero dare un contributo al tema della casa", dice il sindaco Matteo Lepore. Gli fa eco l’assessore all’Urbanistica Raffaele Laudani che cita l’esempio virtuoso dall’ex scalo Ravone, mentre Cristian Torretta, direttore regionale dell’Agenzia del Demanio, spiega "che con l’uso temporaneo gli immobili possono essere messi a disposizione dei cittadini, evitando abbandono e degrado". Da qui, guarda anche ai prossimi progetti, annunciando "che è uscito il bando per Villa Turri, futura sede della Corte dei Conti".

Silvio Di Gregorio, provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria, spiega l’apporto del ministero della Giustizia (assegnatario dell’immobile) che "lascerà otto appartamenti che usa come uffici in viale Vicini, che potranno tornare a disposizione della città".

Spiega la ratio di Mezz’aria Simone Mazzarelli, ceo di Urban Value by Ninetynine, capofila del progetto finanziato da fondi privati, realtà pioniera della rigenerazione urbana temporanea: "Siamo sempre più convinti dell’idea dalla quale siamo partiti oltre 10 anni fa per cui ogni immobile in disuso è un’occasione persa e che il motore di ogni iniziativa sia la cultura, capace di connettere il territorio e rendere le comunità protagoniste del proprio sviluppo". Parla di "questa nuova sfida con la voglia di giocarla con le energie più belle della città", Raniero Madonna, project manager di Coop4art. E non è escluso che questa sfida, un domani, possa diventare una sorta di laboratorio o progetto pilota per altre realtà. In città e non solo.

red. cro.