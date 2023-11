Nuove asfaltature nei punti nevralgici della viabilità

Al via a Castel Maggiore la riqualificazione dei manti stradali. Lo comunica l’amministrazione comunale per voce della sindaca Belinda Gottardi. "Da fine ottobre – spiega la prima cittadina – in diversi punti del territorio comunale sono partiti su alcune strade lavori di rifacimento dei tappeti d’usura; saranno inoltre eseguiti eventuali altri interventi edili di rifacimento di pavimentazioni ed di altri manufatti preesistenti. Mi riferisco a quelle strade, piazze, aree pedonali, dove sono avvenuti scavi per la gestione e la manutenzione delle reti, allacciamenti, pronti interventi, riparazione tubazioni, nuovi allacciamenti, rinnovi di condotte, interventi sugli impianti".

I lavori di asfaltatura riguardano le rampe di accesso ed uscita pertinenti agli svincoli della SS253bis Trasversale di pianura, in corrispondenza degli innesti con la SS64 Porrettana, SP4 Galliera e SP45 Saliceto. Il primo svincolo interessato è quello con la SS64. Per permettere l’esecuzione dei lavori, sono previste le chiusure delle rampe. Il Comune consiglia allora di percorrere, quale itinerario consigliato, dalla SS64 la SP46 via Matteotti verso Castel Maggiore e poi la SP45 Saliceto per immettersi sulla SS253bis.

"I cantieri – aggiunge la sindaca Gottardi – potranno comportare: istituzione di divieti di sosta con rimozione forzata; istituzione di senso unico alternato regolato da movieri o da impianto semaforico e con segnaletica idonea. Interruzione di percorsi pedonali - ciclabili con l’indicazione di apposita segnaletica con l’indicazione dei percorsi alternativi". Nelle ore di punta questi interventi potranno comportare qualche disagio.

p. l. t.