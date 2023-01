Nuove colonnine per ricaricare l’auto

Ozzano diventa più ’green’ e decide di incrementare le postazioni di ricarica elettrica sul territorio. "Dobbiamo essere al passo con i tempi e lavorare per incrementare, sul territorio, le postazioni di ricarica delle auto interamente elettriche o ibride", sono queste le parole scelte dal sindaco Luca Lelli per informare la cittadinanza della pubblicazione, sul sito del Comune, dell’avviso pubblico di manifestazione d’interesse finalizzato alla ricerca di operatori interessati all’installazione, fornitura e gestione di colonnine di ricarica per veicoli alimentati da energia elettrica.

"Da un punto di vista ambientale – prosegue Lelli – l’utilizzo dell’auto elettrica può diventare una risorsa significativa sul fronte della riduzione delle emissioni inquinanti e, come amministrazione comunale, dobbiamo lavorare per cercare di mettere, nella disponibilità dei nostri cittadini, la strumentazione necessaria, vale a dire le colonnine di ricarica. L’avviso pubblico che abbiamo appena emesso è rivolto agli operatori specializzati nel settore, ed è stato pensato in modo da favorire l’utilizzo di energia elettrica da fonti rinnovabili, anche attraverso l’introduzione di una specifica agevolazione prevista dalla normativa vigente in materia che il Comune ha deciso di recepire. Per cercare di agevolare al massimo i nostri cittadini, nel bando sono stati previsti criteri che vanno nella direzione di favorire quegli operatori che proporranno sistemi di ricarica veloce, che si impegneranno a realizzare le colonnine in tempi ravvicinati e che prevederanno la ricarica anche per i motoveicoli".

Conclude la vicesindaco Mariangela Corrado: "L’avviso pubblico è conseguente all’approvazione del piano E-Charge adottato dalla Giunta nel corso del mese di dicembre in cui sono individuati i luoghi pubblici in cui è possibile prevedere l’installazione delle colonnine sia nell’immediato che nel lungo periodo. Con l’approvazione del piano e questo primo avviso si intende creare le infrastrutture necessarie su tutto il territorio, frazioni comprese, in modo razionale ed efficiente e a servizio dei diversi ambiti urbani".

Zoe Pederzini