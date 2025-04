Nuove fognature, cambia la viabilità

Un nuovo impianto fognario sarà realizzato in via di Saliceto nell’ambito dei lavori del tram. Perciò, dal 28 aprile all’11 maggio la strada sarà a senso unico verso via di Corticella. Nell’ambito dei cantieri per la tranvia, ricorda infatti il Comune, "si lavora alla riqualificazione delle reti e delle tubature sotto la superficie stradale in diverse aree della città. Per effetto di queste attività preliminari saranno necessarie nelle prossime settimane alcune modifiche circoscritte alla viabilità". La prima sarà appunto in via di Saliceto.