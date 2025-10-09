Nuove idee in marcia per abitare l’Appennino

Alla ricerca di soluzioni per costruire nuovi equilibri nei territori montani. Prende il via domani la sesta edizione della Scuola di Ecologia Politica in Montagna, esperimento unico a livello nazionale che riunisce nel cuore dell’Appennino bolognese studiosi, amministratori, professionisti e cittadinanza per riflettere in modo critico e propositivo sul rapporto tra essere umano e ambiente, con particolare attenzione ai territori montani e alle aree interne. La Scuola si tiene come sempre sul territorio di Castiglione dei Pepoli e in un’ottica di rete in tutta l’area appenninica bolognese: ideata da Boschilla e Articolture/Bottega Bologna Aps, la Scuola gode del patrocinio della Regione ed è realizzata grazie al contributo di Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

Le molte candidature ricevute hanno portato alla selezione di trenta partecipanti con profili formativi e professionali ricchi e diversificati: studenti e ricercatori, antropologi, geografi, architetti, sociologi, amministratori locali, provenienti da tutta Italia e legati a vario titolo alla montagna, porteranno il proprio contributo, in un dialogo orizzontale con i docenti della Scuola e in stretta relazione con il territorio ospitante. La sesta edizione della Scuola è dedicata al tema ’Casa’. Il focus affronta spopolamento e ritorni, diritti abitativi negati, fragilità territoriali e trasformazioni dei paesaggi montani. La materia verrà affrontata e analizzata attraverso seminari, tavole rotonde, trekking didattici e confronti con esperienze pratiche provenienti da altri contesti nazionali e internazionali.

Tra le lezioni, a cura di ricercatori accademici, docenti e scrittori, si segnalano quelle della ricercatrice e giornalista Sarah Gainsforth, il sociologo dell’ambiente e del territorio Giovanni Semi, l’antropologo Andrea Staid, il sociologo Andrea Membretti e il demografo e statistico Gianluigi Bovini. Sabato 11 ottobre, dalle 15 alle 17, in particolare, è previsto un tavolo di confronto sull’abitare aperto anche agli amministratori locali, con apertura del sindaco di Castiglione Tommaso Tarabusi e la partecipazione di Sara Accorsi, consigliera della Città metropolitana con delega al Welfare, insieme alla ricercatrice indipendente Benedetta Marani, esperta di Politiche Pubbliche e Trasformazioni Urbane. Accanto alle attività seminariali, la Scuola propone un programma di eventi gratuiti e aperti a tutti, pensati per coinvolgere la comunità locale. Si comincia domani alle 18.30 nella Sala del Consiglio del Comune di Castiglione con l’inaugurazione della mostra fotografica ’Abitare il Mondo – Viaggio nell’evoluzione dello spazio umano’ di Iago Corazza e Greta Ropa.

r. p.