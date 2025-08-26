Nuove imprese con il segno più. Ma è il dato peggiore dal 2020

In Emilia-Romagna la voglia di fare impresa non si ferma, anche se il passo è più lento rispetto agli ultimi anni. Tra aprile e giugno sono nate 5.803 nuove attività — il dato più basso dell’ultimo decennio, escluso il periodo pandemico del 2020 —, mentre 3.762 hanno abbassato la saracinesca, non abbastanza da cambiare la tendenza. Il bilancio resta positivo, 2.041 imprese in più, che hanno portato il totale regionale a quota 432.291 (al 30 giugno). Però non è un record, ma il risultato più contenuto degli ultimi cinque anni, un segnale che l’energia imprenditoriale della regione c’è ancora, ma si esprime con maggiore cautela. È quanto emerge dalle elaborazioni di Unioncamere Emilia-Romagna dei dati Movimprese sull’andamento della demografia delle imprese nel secondo trimestre 2025. Il tasso di crescita demografica delle imprese in Emilia-Romagna (+0,47%) resta positivo, ma inferiore a quello di altre regioni vicine: Veneto (+0,53%), Lombardia (+0,66%) e Piemonte (+0,45%).

Il quadro cambia molto a seconda dei settori. In agricoltura, silvicoltura e pesca continua la contrazione: nel trimestre si contano 53 imprese in meno (-0,1%), con calo più marcato nella pesca e nell’acquacoltura, penalizzata dai cambiamenti ambientali (-19 imprese, -0,9%). Nell’industria il saldo è positivo, ma minimo: +59 aziende, pari allo 0,1%, ben al di sotto della media degli ultimi dieci anni. Crescono riparazione e manutenzione di macchine (+45, +1%) e prodotti in metallo (+18), perdono terreno moda (-16 imprese, -0,3%), apparecchiature elettriche ed elettroniche (-12, -1%). Più dinamico il comparto delle costruzioni, che guadagna 442 imprese (+0,6%). È un dato più debole rispetto agli ultimi anni, ma resta ampiamente positivo. A trainare sono soprattutto i lavori specializzati (+335, +0,7%) legati a ristrutturazioni e piccoli interventi e la costruzione di edifici (+106, +0,6%). La vera spinta arriva però dai servizi, che registrano un aumento di 1.615 imprese (+0,6%).

In questa macro-categoria emergono differenze importanti. Nel commercio il saldo è modesto (+143, +0,2%), con buoni numeri nella vendita e riparazione di veicoli (+104, +0,9%), ma con un commercio all’ingrosso praticamente fermo e il dettaglio appena sopra lo zero (+52). Molto meglio gli altri servizi, che da soli crescono di 1.472 imprese (+0,9%). L’ospitalità dà un contributo significativo: +309 attività tra ristorazione (+199) e alloggio (+110, +1,9%). Si allarga anche la base delle attività immobiliari (+254, +0,8%), finanziarie e assicurative (+210, +2%), delle agenzie di viaggio e servizi di supporto (+195, +1,3%), così come delle professioni tecniche e scientifiche (+145). Interessante anche il dato dei servizi alla persona, che aggiungono 129 imprese (+0,8%). La crescita è trainata dalle società di capitale (+1.328, +1%), sempre più protagoniste nel panorama regionale. Per la prima volta, dopo diversi trimestri, torna positivo anche il saldo delle ditte individuali (+886, +0,4%), mentre scendono le società di persone (-148, -0,2%). Cooperative e consorzi restano sostanzialmente stabili.