Nuove licenze dei taxi, il Tar respinge il ricorso. E dà ragione a Palazzo d’Accursio

Il Tar dell’Emilia-Romagna ha respinto, con due sentenze, i ricorsi promossi da circa 500 tassisti di Bologna, che chiedevano l’annullamento del bando con cui il Comune ha assegnato le nuove licenze. Lo fa sapere il Comune con una nota, in cui si afferma che il Tar ha riconosciuto il contemperamento dell’interesse dei cittadini/utenti a un servizio più efficiente e quello dei tassisti mediante la distribuzione dell’intero ricavato dei contributi. Palazzo d’Accursio "ha fatto corretto uso della discrezionalità riconosciutagli dalla legge, non essendo irragionevole la cifra stabilita per le licenze", afferma una delle pronunce. L’assessore Michele Campaniello: "Ora collaboriamo".