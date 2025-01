Nuove luci a Led per dimezzare i consumi

Nuova illuminazione a Budrio, con un occhio al risparmio energetico. Lo scorso autunno il Comune aveva annunciato il nuovo gestore dell’illuminazione pubblica, Edison Next. Il 2025 inizia con un’altra buona notizia: è stato infatti presentato un ambizioso progetto di efficientamento energetico per gli impianti di pubblica illuminazione del paese. Questo progetto mira a ridurre almeno del 50% i consumi energetici storici, attraverso interventi mirati di riqualificazione.

Il servizio, che avrà una durata di 9 anni, permetterà al Comune di risparmiare sui costi energetici fin dal primo anno, grazie all’installazione di corpi illuminanti a Led o tecnologia superiore e di sistemi di gestione avanzata degli impianti. Questo presuppone una sostituzione di tutti gli impianti, procedura che inizierà prima dalla zona periferica per poi concludersi nel centro del paese. Edison Next ha condotto un censimento completo degli impianti di pubblica illuminazione, valutando le condizioni di manutenzione, sicurezza e funzionamento. Sulla base dei dati raccolti, sono state sviluppate le migliori strategie operative per ottimizzare i consumi energetici e migliorare le procedure di manutenzione. L’azione principale sarà appunto la sostituzione degli apparecchi non a norma o con Led obsoleti. Questo intervento offrirà diversi benefici: riduzione dei consumi grazie all’installazione dei nuovi apparecchi, minori interventi manutentivi grazie alla durabilità dei nuovi modelli, semplificazione della gestione con meno tipologie di apparecchi.

Oltre alla sostituzione dei sostegni e alla verniciatura, saranno riqualificati i quadri elettrici per garantire sicurezza ed efficienza. Inoltre, verrà implementato un sistema di telecontrollo per monitorare i consumi energetici e segnalare eventuali guasti. L’obiettivo finale è raggiungere una consistenza di 3.856 punti luce a LED entro il 2025. I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sono già in corso. La sindaca Debora Badiali si dice soddisfatta dell’iniziativa: "Il Comune di Budrio è determinato a garantire un futuro sostenibile attraverso questi interventi di riqualificazione energetica, migliorando non solo l’efficienza, ma anche l’estetica della nostra città".

Zoe Pederzini