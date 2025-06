Nuove luci e tendoni. I negozi si rifanno il look

"Ho rifatto il tendone esterno e rinnovato le luci del salone. Speriamo che, quanto prima, arrivino anche i contributi per i disagi sopportati coi cantieri della Nuova Porrettana. E, una volta interrata anche la ferrovia, tutta la zona sarà una grande piazza". Brunella Baravelli è soddisfatta. Da più di 30 anni gestisce al civico 95 di via Marconi a Casalecchio il salone da parrucchiera Brunella Moda Capelli e il suo è uno dei 12 negozi che hanno beneficiato del contributo di 32mila euro con il progetto ’Luce a Via Marconi Alta’. Realizzati col sostegno del Fondo per il commercio di vicinato che i Comuni di Casalecchio e Zola Predosa, pianificato assieme alle associazioni di categoria (Confcommercio Ascom e Confesercenti) nell’ambito di un progetto più ampio, denominato ’Il piccolo commercio al centro’, gli interventi sono stati presentati a Matteo Ruggeri e Claudio Baccolini, rispettivamente sindaco e assessore al Commercio di Casalecchio.

"Questo progetto è una grande vittoria – ha sottolineato Ruggeri – sia per le opere, sia per il fatto che tanti commercianti (vincitori e non vincitori del bando) si sono uniti per progettare migliorie alla propria attività (nuove luci delle vetrine e nuove tende parasole) e per organizzare eventi per la città". Ripeterete questa esperienza? "Quello erogato col progetto ’Il piccolo commercio al centro’ – è stata la risposta del sindaco – era un contributo obbligatorio e non escludo che ce ne saranno altri. Da tempo il Comune ha creato un fondo su cui convoglia risorse per il commercio di vicinato, provenienti da opere eseguite sul territorio. A settembre arriveranno 200mila euro come ristori per i disagi subiti con i cantieri come quello della Nuova Porrettana".

E l’assessore Baccolini: "Ci aspettiamo che i commercianti continueranno a fare rete anche nei progetti di Hub Urbani come quello del centro (già presentato alla Regione) e come in quelli dei quartieri Croce, San Biagio e Ceretolo in fase di stesura". Il progetto ’Luci a Marconi Alta’ è stato curato da Confesercenti Bologna.

Nicodemo Mele