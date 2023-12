Nuove piste ciclabili e strade a 30 all’ora

Il Comune di Crevalcore ha istituito nuove zone a 30 chilometri orari e ha potenziato la rete delle piste ciclopedonali. Ma non solo, perché ha messo in sicurezza strade di frazione con la realizzazione e la posa della segnaletica orizzontale e verticale. Recentemente l’amministrazione comunale ha completato l’intervento di collegamento delle ciclabili del territorio, nello specifico sull’itinerario strategico della Ciclovia del sole (Eurovelo 7). In particolare è stata realizzata una strada per itinerario ciclopedonale, ovvero una strada di tipo ‘F BIS’, nel tratto di via Bisentolo sud, compreso tra le vie Guisa e Mezzo Levante. Qui vige il divieto di transito ai veicoli a motore, eccetto i residenti, e con un limite massimo di velocità consentita di 20 chilometri orari.

Le strade di tipo ‘F BIS’ sono strade locali destinate prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile. E che, per proprie caratteristiche, consentono una particolare sicurezza per ciclisti e pedoni. "Via Bisentolo Sud è caratterizzata da un forte traffico ciclistico – spiega il sindaco Marco Martelli (nella foto) – in quanto strada di collegamento tra il percorso della Ciclovia del Sole e la pista ciclopedonale di via di Mezzo Levante. Si tratta dell’itinerario ciclabile che collega il capoluogo all’area produttiva più importante del territorio comunale. Gli interventi che abbiamo fatto permettono un duplice utilizzo di queste ciclabili: per il cicloturista di passaggio sul nostro territorio e per lo spostamento quotidiano casa - lavoro a mezzo bici".

Per quanto riguarda la segnaletica stradale sono stati istituiti i 30 chilometri orari nelle strade comunali dei centri abitati delle frazioni di Palata Pepoli e Caselle. In questo caso, la necessità era emersa dalle segnalazioni di cittadini delle frazioni preoccupati per l’alta velocità tenuta dai veicoli. "Le ricuciture di percorsi – aggiunge il primo cittadino – attraverso l’utilizzo di ’piste soft’, ovvero realizzate con la sola segnaletica orizzontale e verticale, hanno l’obiettivo di dare continuità e sicurezza ai percorsi ciclabili e pedonali e di incentivare l’uso della bici in ambito urbano. Azione che ci permetterà di candidarci, anche per l’edizione 2024, a ‘ComuniCiclabili’, promosso dalla Federazione italiana ambiente e Bicicletta. Iniziativa che rappresenta un appuntamento sempre stimolante per migliorare nel tempo il nostro livello di ciclabilità".

p. l. t.