Nuove rastrelliere per le bici in centro storico a Bologna: quasi 300 posti in più

Bologna, 10 settembre 2024 - Buone notizie per chi è abituato a spostarsi in bici. Da domani, 11 settembre, riprenderanno le attività di rinnovo delle rastrelliere in centro storico a cura di Bomob, la società che gestisce il Piano sosta e i servizi complementari alla mobilità per conto del Comune.

Ventidue postazioni saranno sostituite con il nuovo modello di rastrelliera ad arco, assicurati al suolo con pochi e semplici interventi non invasivi per le pavimentazioni sottostanti, che hanno ottenuto anche l'avallo dalla Soprintendenza. Oltre alla sostituzione, in alcuni casi è previsto un ampliamento della postazione, che porterà ad avere 104 posti bici in più. È inoltre prevista l’istituzione di nuove postazioni, con 186 posti, per un incremento totale dell’offerta di 290 posti.

Nel dettaglio la sostituzione delle vecchie rastrelliere riguarderà tra le altre vie: piazza XX Settembre, via Lenzi angolo via Graziano, piazzetta della Pioggia, via Montebello, via Oberdan, piazza Calderini, via Santa Caterina, via Righi e via Saragozza. il Comune specifica che le biciclette trovate legate alle rastrelliere da sostituire verranno eventualmente rimosse per ragioni connesse all’esecuzione degli interventi e potranno essere reclamate dai legittimi proprietari al deposito comunale Centro dell’Auto di via Jacopo di Paolo.