Nuove regole a Bologna . L’appello del commerciante: "Serrata contro il limite a 30"

Saracinesca abbassata per una settimana per protestare contro il limite dei 30 km orari per le strade di Bologna. È questo il nocciolo della protesta spontanea ideata di Dino Candela, che da martedì 23 a sabato 27 gennaio non aprirà la sua barberia, in via de’ Carbonesi, in pieno centro a Bologna. "La ragione? L’ho spiegata nel cartello che ho affisso alla vetrina – dice – : i 30 km orari in città equivalgono al meno 30% dell’economia del Paese". Per decidere di chiudere la sua bottega, creando "un disagio" ai clienti, sono bastati pochi giorni.

Da martedì scorso, quando la delibera del Comune che limita la velocità in città è diventata operativa, con tanto di multe, Candela ha notato "che per le vie del centro c’è molta meno gente". E non solo per via del freddo. "Per strada – fa notare il commerciante – si vedono davvero poche persone. Segno che in tanti hanno preferito non usare l’auto, se non per andare al lavoro". Il contraccolpo per i commercianti è quasi scontato. Da queste riflessioni è nata l’dea di "creare un disservizio – spiega Candela – perché solo creando disservizi ci potremo far ascoltare". Prima di chiudere la porta della sua barberia, ha contattato "alcuni amici e altri commercianti della zona" e ha pubblicato l’appello sui social. "Non so alla fine chi parteciperà - osserva - perché c’è chi lo può fare e chi no". E se in centro, dove le strade sono strette, "può avere senso andare ai 30 – osserva Candela -, limite che per ora pare sia rispettato soprattutto dalle auto private", lo stesso non vale fuori dalle mura "dove il limite dei 50 andava benissimo". "Viaggiare ai 30 orari è impossibile", commenta Candela che con la sua Harley Davidson, per rispettare il limite deve "viaggiare praticamente in prima", non riuscendo "quasi a stare in piedi. La Città 30 – conclude – è una sorta di dittatura".

Intanto sotto le Due Torri la polemica politica non si ferma. "La direttiva del ministero è in preparazione – ha assicurato Galeazzo Bignami, viceministro ai Trasporti, riferendosi alla riorganizzazione dei limiti che vuole essere anche uno stop alla ‘Fuga ai 30’ di Bologna –. Perché è evidente che l’articolo 143 del Codice della strada assoggetta tutta la normativa inerente alla circolazione stradale alla legislazione esclusiva dello Stato, quindi scendere sotto i 50 è una direttiva del Ministero. Inoltre sia la Corte Costituzionale, che ha ribadito la riserva di legge, sia la Corte di Cassazione, hanno affermato l’illegittimità di vincoli alla riduzione oraria se non a fronte di situazioni sensibili. Affermando anche che estendere a tutto il territorio urbano rischia di negare la rilevanza di questi luoghi. Da Bologna un provvedimento esorbitante". La risposta del sindaco Matteo Lepore: "Salvini non legge quello che ha firmato. Non ha capito bene di cosa stiamo parlando visto che alcune città di centrodestra fanno lo stesso, come Ferrara. Sono in confusione". I commercianti, infine, chiedono al sindaco di "limitare la zona 30 a dentro i viali di circonvallazione – affermano Giancarlo Tonelli ed Enrico Postacchini, rispettivamente direttore e presidente di Ascom Bologna –. Fuori dalle mura la zona 30 ha senso solo nelle aree ambientali, nei luoghi sensibili come scuole e ospedali. Il provvedimento ha spaccato la città e non ce n’era bisogno, serve buon senso".

Benedetta Dalla Rovere

Paolo Rosato