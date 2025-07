Nuove rotonde in via Modena, al via i cantieri

Altre due rotonde in arrivo a San Giovanni in Persiceto: sono in previsione nuovi lavori per la viabilità. "Tra i prossimi interventi previsti sul territorio per migliorare la sicurezza stradale – spiega l’amministrazione comunale – c’è la realizzazione di due rotonde su via Modena, in corrispondenza di due incroci interessati da traffico intenso: una sorgerà all’intersezione con viale della Repubblica e una all’incrocio con circonvallazione Liberazione, in sostituzione del semaforo". Il Comune tiene a precisare che i lavori rientrano nell’ambito dell’accordo operativo ’Ca Basse’. A maggio scorso la giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnico – economica e i due cantieri saranno avviati entro l’anno. "Sarà cura del Comune – continua la nota – avvisare la cittadinanza sulle modifiche alla viabilità. A margine di via Modena, inoltre, sono in via di ultimazione i lavori per collegare il percorso ciclabile in direzione Sant’Agata col centro abitato. Sul lato sud-ovest della rotatoria che incrocia la tangenziale è stato individuato un percorso dedicato che dalla strada provinciale devia in mezzo ai terreni agricoli per congiungersi al sottopassaggio della tangenziale in corrispondenza di via Cassola di sotto e quindi alle vie limitrofe: Carbonara, Cavamento, Montirone".

Per essere sempre aggiornati sulle modifiche alla viabilità, l’amministrazione comunale di Persiceto, invita i cittadini a iscriversi al canale WhatsApp o al canale Telegram del Comune, così da ricevere sul proprio cellulare informazioni di pubblica utilità su servizi comunali, viabilità o altri aspetti di interesse generale e comunicazioni a carattere di emergenza della Protezione civile. Iscriversi è facile, veloce e gratuito. Per informazioni occorre cliccare sull’icona Whatsapp in alto a destra nella testata del sito www.comune.sangiovanniinpersiceto.bo.it.

p. l. t.