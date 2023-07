Bologna, polemica sulle nuove scuole medie Besta: raccolta firme contro il progetto

Bologna, 21 luglio 2023 – È partita la raccolta di firme affinché il Comune, come si legge nella scheda del progetto con il confronto "con i cittadini" del San Donato-San Vitale, non si mangi una fetta del parco Don Bosco per costruire le nuove media Besta. A lanciare la petizione è il Comitato che porta il nome della media dell’Istituto comprensivo 10. Le Besta sono una scuolona anni ’70 costruita dentro il parco Don Bosco tra via Caduti di Via Fani e viale Aldo Moro. Secondo il Comune, non vale più la pena sistemare. L’amministrazione ha elaborato un progetto da quasi 17 milioni di euro (di cui 2 dal Pnrr) che, però, amplia l’attuale edificio, portandone la capienza a 450 posti di cui 25 nuovi per una superficie "presumibilmente utilizzata di circa 15.200 metriquadri". Occupa una bella fetta in più parco. Ecco perché i cittadini insorgono: per difendere quel polmone verde e anche il vecchio edificio che, ipotizzano i cittadini, può essere ristrutturato come "l’identica media Guercino, a un costo di 3,2 milioni". "Sulle nuove Besta – attaccano Manuela Zuntini ed Elena Foresti (entrambi di Fd’I) – il Comune chiarisca perché intende procedere con un progetto che costerà quasi 17 milioni, già lievitati rispetto ai 9 preventivati nel 2021, e che andrebbe a sacrificare il verde del parco Don Bosco, a rischio di restringimento per fare spazio al tram. Si valutino alternative meno onerose di riqualificazione dell’edificio esistente".

Passando alla materna comunale Giaccaglia Betti 2, interna alla Montagnola, l’assessorato alla Scuola ha deciso di sciogliere il Gruppo di lavoro educativo, nonostante la fortissima opposizione delle famiglie. Clima arroventato e anche un po’ avvelenato, quello alle Betti 2. Risultato: una maestra resta sulla sua sezione, la collega passa nell’altra sezione delle Betti 2 e la terza andrà alle Betti 3.

f.g.s.