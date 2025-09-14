Nuove scuole Panzacchi, missione compiuta

Taglio del nastro per la nuova scuola Panzacchi a Ozzano, frutto di un ambizioso progetto di rigenerazione urbana e scolastica: un investimento complessivo di oltre 11 milioni di euro cofinanziato da fondi regionali, ministeriali e Pnrr che ha portato prima alla totale demolizione del vecchio plesso e poi alla ricostruzione di una struttura moderna, sicura e sostenibile che vede una scuola, una palestra e un auditorium.

Una giornata di festa per tutta la comunità, con un momento istituzionale alla presenza delle istituzioni locali, dell’assessora regionale alla Scuola Isabella Conti, del direttore generale Ufficio scolastico regionale per l’Emilia Romagna Bruno Di Palma e il passaggio di testimone tra dirigenti scolastici dell’Istituto comprensivo. Ospite a sorpresa anche il campione di sci, Alberto Tomba. La palestra e l’auditorium sono dotati di accessi indipendenti e saranno fruibili anche al di fuori dell’orario scolastico. Tutto il nuovo polo ha una superficie totale di 4.678 metri quadri, con la scuola, uffici e atrio distribuiti su 3.366 metri quadri, una palestra di 890 e un auditorium di 422. Così il sindaco Lelli: "Attraverso l’inaugurazione della nuova scuola Panzacchi celebriamo non solo un traguardo edilizio, ma un passo avanti per tutta Ozzano dell’Emilia. Questo è molto più di un edificio perché è, e sarà, un luogo di crescita, di incontro e di cultura. Adesso possiamo dire con orgoglio che il progetto che questa amministrazione ha studiato, pensato e fortemente voluto è diventato realtà e possiamo celebrare un traguardo che appartiene a tutta la comunità".

Gli ha fatto eco l’assessora Conti: "Le scuole sono lo spazio dove costruire il futuro delle generazioni, lo strumento attraverso il quale realizzare una comunità più giusta e coesa. E in Emilia-Romagna lo facciamo guardando anche alla sostenibilità, al comfort e alla bellezza delle strutture che accolgono i nostri ragazzi e le nostre ragazze. Questa di Ozzano, cofinanziata anche attraverso il bando regionale per la rigenerazione urbana, è un esempio di come l’architettura scolastica possa riqualificare un’area senza consumare nuovo suolo, ampliando e rendendo più accessibile lo spazio pubblico per favorire nuovi e migliori percorsi di inclusione e aggregazione".

Zoe Pederzini