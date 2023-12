Nuove telecamere e più formazione: "Così gli operatori sanitari si difendono dalle aggressioni"

Telecamere di videosorveglianza, corsi ad hoc per migliorare la capacità di controllo e di contenimento dei comportamenti aggressivi, supporto psicologico e legale in caso di necessità, collaborazione con le istituzioni e le forze dell’ordine. Il personale sanitario vuole tutelarsi e aumentare la sicurezza all’interno di ospedali e ambulatori, e lo fa con un primo deciso "passo in avanti" insieme alle rappresentanze sindacali. Il risultato è un documento – esisto di una riunione dello scorso novembre, anche se il percorso, più lungo, era partito già nel 2020 – in cui si chiede all’Ausl di "proseguire ed intensificare gli interventi già posti in essere" contro le aggressioni ai sanitari.

"La maggior parte avviene nei centri di salute di mentale – racconta Gaetano Alessi, responsabile del comparto sanità di Fp Cgil –. Poi è chiaro che, lì dove non c’è un Csm, le aggressioni possano verificarsi in pronto soccorso. Più in generale questo protocollo è un punto di inizio, perché per la prima volta il contratto nazionale prevede che il tema sia contrattato in sede sindacale. L’obiettivo è proprio aumentare la sicurezza in varie sfaccettature, partendo ad esempio dai problemi logistici: il pronto soccorso del Maggiore è una follia, gestisce 80mila accessi all’anno, ma è pensato per un numero molto più limitato".

"Poi ci sono i problemi di organico – incalza ancora il responsabile Fp Cgil –, dato che un utente arriva ad aspettare 8, 9 o 10 ore, e quello dei rapporti con le forze dell’ordine, sempre più difficili a causa dei tagli al personale che subiscono a loro volta. E c’è la carenza di figure ‘cuscinetto’: qualcuno, come un mediatore culturale, che dia un contributo per gestire meglio la situazione". Così, per risolvere una situazione spesso critica, i sindacati (Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Fials, Nursind e Nursing Up) chiedono maggiori garanzie.

Su tutti tiene banco il discorso delle telecamere, presenti ad esempio al pronto soccorso del Maggiore, come spiegano dall’Ausl. Dal canto suo l’azienda salute, infatti, ricorda le diverse azioni già messe in campo a favore della sicurezza, dall’accesso in alcune aree soltanto con un ‘lettore’ alla formazione e all’addestramento dei lavoratori sul rischio di aggressione, con corsi avanzati di livello 2, fino al personale di vigilanza schierato in corsia. Ma ci sono anche ulteriori soluzioni che saranno presto attivate: formazione dei lavoratori con corsi di livello 3, miglioramento dei percorsi interni di accesso al pronto soccorso, accesso in alcune aree solo con badge ad autorizzazioni, implementazione delle telecamere.