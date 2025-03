Nuove vie e piazze a Bologna: una verrà intitolata a Carlo Rambaldi

Bologna, 4 marzo 2025 – Una nuova piazza a Bologna verrà dedicata al maestro degli effetti speciali cinematografici Carlo Rambaldi, il ‘papà di E.T.’ originario di Ferrara e scomparso all’età di 87 anni nel 2012.

Oltre a questo la Giunta, su proposta dell’assessore alla toponomastica Simone Borsari, ha approvato la denominazione a partigiane, vittime di mafia, artisti e cantanti per nuove strade, rotonde e giardini.

I quartieri interessati alle nuove intitolazioni saranno Borgo Panigale-Reno, Savena, Navile e San Donato-San Vitale.

Una piazza del quartiere Navile quindi sarà dedicata al maestro Carlo Rambaldi. Nato in provincia di Ferrara nella seconda metà degli anni '70 inizia la sua avventura negli Stati Uniti, dove diventerà una stella degli effetti speciali a Hollywood vincendo tre volte il Premio Oscar: uno per gli effetti visivi con ‘King Kong’ nel 1976 e due per gli effetti speciali con ‘Alien’ nel 1979 e, nel 1982, con quello che è considerato il suo capolavoro, il protagonista di ‘E.T. l'Extra-Terrestre’, pellicola cult di Steven Spielberg.

Una nuova piazza e una via nel quartiere Navile, ecco dove:

piazza Carlo Rambaldi artista cinematografico (1925-2012), l’area si trova tra via Sigmund Freud e la nuova via Gianni Raimondi;

artista cinematografico (1925-2012), l’area si trova tra via Sigmund Freud e la nuova via Gianni Raimondi; via Gianni Raimondi cantante lirico (1923-2008), il tratto di strada è compreso tra via Maria Callas e la nuova piazza Carlo Rambaldi.

Due nuovi giardini e una strada nel quartiere Borgo Panigale-Reno, ecco dove:

giardino Vittorina Tarozzi partigiana e pubblica amministratrice (1918-1998), l'area verde si trova tra via Alceste De Ambris e via del Beccaccino;

partigiana e pubblica amministratrice (1918-1998), l'area verde si trova tra via Alceste De Ambris e via del Beccaccino; giardino Claudio Domino vittima di mafia (1975-1986), l'area verde, già giardino dei Pioppi, si trova tra via Legnano e via Martin Luther King;

vittima di mafia (1975-1986), l'area verde, già giardino dei Pioppi, si trova tra via Legnano e via Martin Luther King; largo Antonino Polifroni vittima di mafia (1947-1996), l'area circolare si trova all'interno del giardino Santa Viola, prospiciente la sede della Polisportiva.

Una nuova rotonda dedicata a Franco Frabboni artista dialettale bolognese (1926-2003) si trova tra viale Felsina, via Fossolo e via Vetulonia.

Una nuova rotonda, un passaggio e un giardino nel quartiere San Donato-San Vitale, ecco dove: