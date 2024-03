"Nuovi allestimenti e tecnologia per i musei"

Per 40 anni le sue giornate sono state fatte di armi, codici miniati, sculture, dipinti e broccati. Dal 1 aprile chiuderà alle sue spalle la porta del Museo civico Medievale, che ha visto nascere nel 1984 da giovane laureato, insieme a Angelo Mazza e Carla Bernardini, tra macchine per scrivere, carta carbone e nessun computer. Oggi Massimo Medica, direttore dei Musei civici di Arte antica va in pensione con la Turrita di bronzo e un bagaglio orgoglioso di cose fatte. "Era un mondo diverso – riflette –, più lento. Si scrivevano lettere e si aspettava la risposta nel giro di settimane, non come oggi con le mail. C’era il tempo per pensare, riflettere. Oggi la ricerca è facilitata, ma si brucia tutto rapidamente e si rischia di prendere decisioni avventate".

Quarant’anni: come sono cambiati i musei in questo periodo, o come dovrebbero cambiare per restare al passo?

"Quando ho cominciato, con il sindaco Imbeni, era più facile. Oggi cambiare è una necessità, anche il pubblico è diverso. Il problema concreto è che i nostri musei civici sono ospitati in palazzi storici, con spazi spesso già determinati. Per questo è vitale investire nella tecnologia e ripensare gli allestimenti, magari selezionando diversamente le opere da esporre. Un po’ come sta facendo in questi anni la Pinacoteca, che ha dato vita a un percorso di rinnovamento importante. La tecnologia non è la risposta a tutto, e invecchia, ma bisogna poter integrare".

Il Museo Medievale, ad esempio, soffre da sempre della mancanza di spazi per le esposizioni. Se potesse, cambierebbe qualcosa nell’impianto?

"In realtà lo lascerei così com’è, perché la struttura di base è chiara e mi pare regga bene. Cercherei però nuovi spazi espositivi, questo è certo. Ad esempio, la nostra collezione di ceramiche è molto importante, e poco valorizzata. Renzo Grandi, da direttore, voleva andare a Palazzo Fava (allora in affitto) per portare là la collezione musicale Tagliavini e, appunto, le ceramiche. I costi di adeguamento del palazzo erano però troppo alti e all’epoca il progetto si fermò. Ma nella nostra rete museale gli spazi ci sono. Ad esempio, l’importante mostra sul Duecento, del 2000, fu allestita all’Archeologico che ha spazi giusti. Al Medievale si fanno mostre-dossier, come quella su Lippo di Dalmasio: curate, approfondite (e apprezzate all’estero) ma di dimensioni contenute".

Parlare di mostre vuol dire parlare di soldi; sono anni che si tagliano i fondi alla cultura. Il Museo della Tappezzeria, unico, è chiuso senza un futuro chiaro. Il privato, che un tempo investiva molto, ora arretra, come nel caso di Genus Bononiae e Palazzo Pepoli.

"Sono in arrivo grandi cambiamenti, questo è certo. Ho sempre pensato che sia più facile ’fare’ un museo che gestirlo... E sarebbe importante far funzionare bene quello che c’è già, mentre Palazzo Pepoli resta un punto interrogativo: una struttura molto particolare. Nel Museo della Tappezzeria abbiamo investito tempo e molta passione, e spero in una svolta positiva, anche se non certo in tempi brevi... La coperta è corta e la vicenda della Garisenda è arrivata a sparigliare le carte: ha suscitato molta partecipazione tra i cittadini, che la amano molto. In fondo Dante ha scritto proprio della Garisenda... Tutto il resto passa in secondo piano".

Una medaglia d’onore da appuntarsi in questi lunghi anni?

"Se devo, la mostra su Giotto e le Arti a Bologna. È stata importante, e mi ha dato grandi soddisfazioni. Poi certo, tutto il periodo della mia direzione che mi ha permesso di lavorare con la collaborazione di tanti. I musei sono le persone che ci lavorano".

E ora?

"Ora torno a fare lo studioso".