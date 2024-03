Nuovi brevetti, la bolognese batte tutti in Europa

E’ bolognese l’azienda italiana con il maggior numero di brevetti depositati in Europa nel 2023. E’ il gruppo Coesia (cui fa capo la Gd di Santa Viola), che si classifica, per il secondo anno consecutivo, come prima società italiana per numero di domande di brevetto presentate all’European patent office. L’Emilia conquista anche il secondo posto con Ferrari (7ª nel 2022) e il quinto con la Chiesi Farmaceutici di Parma (terza l’anno scorso). L’Emilia-Romagna è una delle tre regioni italiane nella top 20 continentale che mette in fila le regioni con il maggiore numero di domande di brevetto presentate all’Epo, 17ª dopo la Lombardia (11ª) e prima del Veneto (20° posto). L’Emilia-Romagna è, però, il territorio che ha registrato una delle crescite più forti (+21,6%).