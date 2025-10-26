Nuovi cantieri in partenza a Bologna, previsti lavori anche in via Rialto

Bologna, 26 ottobre 2025 – Sono in partenza, nei prossimi giorni, nuovi cantieri in città. Domani e martedì, via Antonio Zannoni sarà chiusa, tra le 9 e le 15, all’incrocio con via XXI Aprile 1945. L’entrata e l’uscita dei mezzi autorizzati saranno sul lato di via Melloni, in senso unico alternato. A partire da domani, via Don Giuseppe Bedetti avrà dei restringimenti della carreggiata. I lavori dovrebbero terminare giovedì. Sempre da domani, via Rialto subirà dei restringimenti di carreggiata. Il termine dell’intervento è fissato per venerdì. Altri lavori in partenza domani: si tratta di quelli in via Cavaioni, che sarà sottoposta a dei restringimenti di carreggiata. Anche in questo caso, l’operazione dovrebbe finire nella giornata di venerdì. Per lavori edili, giovedì e venerdì vicolo Quartirolo sarà chiuso all’incrocio con via dell’Orso dalle 9 alle 16. Saranno consentite l’entrata e l’uscita dei veicoli autorizzati dal lato di via Volturno con senso unico alternato.

Lavori in corso intanto in diversi punti della città. Ad esempio, piazza di Porta Ravegnana è chiusa all’incrocio con via San Vitale e con via Rizzoli per attività di monitoraggio strutturale della Torre Garisenda. E poi via Lame, nel tratto da via Marconi a via Riva Reno, senso unico in direzione di via Riva Reno per intervento di riqualificazione dei sottoservizi Hera di acqua e gas, lavori propedeutici alla realizzazione della linea tranviaria. Via della Manifattura chiusa all’ingresso dell’area parcheggio su via Ferrarese per lavori di realizzazione del Tecnopolo. Via di Ravone lavori di sistemazione della sede stradale a seguito di movimenti franosi. Tanti anche i lavori del tram in corso: piazza di Porta San Felice, via Indipendenza, via Riva Reno, da via delle Lame a via San Felice, modifiche della viabilità; via San Felice, via dei Mille, via Giacomo Matteotti tratto da via Sebastiano Serlio a Piazza Dell’Unità, piazza dell’Unità, via Saffi, via Emilia Ponente, via Marco Emilio Lepido, via della Liberazione, via di Corticella.