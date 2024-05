Bologna, due nuovi Cau a supporto dei Pronto soccorso: uno al Maggiore e uno al Sant’Orsola

Bologna, 13 maggio 2024 – Inaugurati questa mattina altri due Cau, Centri assistenza urgenza a Bologna: uno di fianco all’ospedale Maggiore, l’altro al Sant’Orsola. Le due strutture che accoglieranno pazienti con patologie non gravi, i cosiddetti codici bianchi e verdi, sono già operative e saranno aperte h.24, sette giorni su sette.

Il Cau del Maggiore è collocato al piano terra della palazzina L, alla quale si accede dall’ingresso principale. Gli ambulatori sono cinque, di cui tre medici, uno infermieristico e uno di osservazione del paziente. Saranno presenti due medici, due infermieri e un operatore socio sanitario dalle 8 alle 20, ai quali si aggiunge un altro medico di supporto tra le 12 e le 18. Durante le ore notturne, dalle 20 alle 8, ci saranno un medico e un infermiere.

Il Cau del Sant’Orsola è ubicato al piano terra del padiglione 2 a cui si accede da via Albertoni. ha quattro ambulatori , di cui uno per l’accoglienza e l’osservazione del paziente, ma è anche adibito ad ambulatorio infermieristico. Si aggiungono due aree: una per l’accettazione e una per l’attesa. Dalle 8 alle 20 sono presenti due medici, due infermieri e un operatore socio sanitario e un medico di supporto dalle 12 alle 18. In orario notturno ci sono un medico e un infermiere.

Al taglio del nastro presenti, tra gli altri: Paolo Bordon, direttore generale dell’Ausl d Bologna, Chiara Gibertoni, direttrice generale del Policlinico Sant’Orsola, Matteo Lepore, sindaco di Bologna e Raffaele Donini, assessore regionale alle Politiche per la Salute.