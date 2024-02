Nuovi cestini portarifiuti per il decoro urbano

Dopo il restyling di giochi per bambini e arredi nei parchi di Calderara e delle frazioni l’Amministrazione Comunale vara un altro corposo piano di manutenzione e cura degli spazi pubblici. Nei prossimi giorni, con la collaborazione di Geovest (l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti), si darà il via alla riqualificazione dell’intera serie di cestini portarifiuti presenti sulle strade e nel parchi del territorio: si tratta di 340 contenitori, che verranno mappati e, successivamente, adeguati o sostituiti con altri più funzionali, compresa la novità della raccolta delle deiezioni canine.

"I modelli utilizzati nelle diverse urbanizzazioni – spiega il sindaco Giampiero Falzone – sono attualmente eterogenei rispetto a questo intervento, e vogliamo pertanto uniformarli per tipologia a seconda delle zone, sostituendo quelli obsoleti e deteriorati".

Un atto dovuto nel quadro della realizzazione della Città Sostenibile prevista dal programma di mandato, e coerente a valori da sempre portati avanti dall’Amministrazione: "Un intervento cui teniamo tanto - aggiunge il primo cittadino - non solo in un’ottica di rispetto dell’ambiente, ma anche sotto il profilo del decoro urbano. I cestini, con la novità dell’introduzione del modello per la raccolta delle deiezioni canine, sono di qualità e belli, perché riteniamo che il decoro passi anche dalla bellezza degli arredi urbani. Ringrazio l’assessore Clelia Bordenga per l’importante lavoro fatto e Geovest per aver accolto la nostra proposta".

Questi gli obiettivi e gli step dell’intervento, che riguarda Calderara e tutte le frazioni: verranno anzitutto mappati i contenitori al fine di una manutenzione programmata nel tempo e di garantirne la fruibilità; ne sarà quindi migliorato l’aspetto estetico con la sostituzione o manutenzione dei cestini rotti, l’eventuale riverniciatura, l’omogeneizzazione per area dei modelli; i contenitori, infine, verranno attrezzati con posacenere dove necessario, cioè nelle vie di passeggio, alle fermate degli autobus, davanti agli uffici pubblici.