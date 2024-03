Nuovi colori per Lavinia Fontana . Risplende l’Apparizione restaurata

di Beatrice Buscaroli

Nel 1922 Ugo Ojetti ordinò a Firenze una mostra destinata a far scalpore: Pittura italiana dei Sei e del Settecento. Esposizione che inaugurò una discussione serrata sul Barocco, lodata da storici quali Roberto Longhi e Lionello Venturi e apprezzata anche dagli avversari. C’è tuttavia una recensione curiosa redatta dalla giornalista Bice Viallet per la rivista Emporium: pur riconoscendo grandi meriti alla mostra, la studiosa obietta che nelle sale di Palazzo Pitti siano mancanti le opere delle pittrici, in considerazione del fatto che "vi fu un fiorire straordinario di pittrici e fra queste alcune ve ne furono di grande valore e che lasciarono una grande rinomanza assai superiore a molti dei pittori raccolti oggi in queste sale". Tra queste grandi assenti: Angelica Kaufmann, Lavinia Fontana, Sofonisba Anguissola.

Non sembrano passati più di cento anni: tanti sono serviti alla storia dell’arte e soprattutto alle storiche dell’arte a riportare in vita personaggi che allora erano usciti dal palcoscenico della storia. Lavinia Fontana fu una delle protagoniste di questo fiorire di donne artiste che ebbe a Bologna un suo lungo e unico periplo, dalle esperienze della scultrice Properzia de’ Rossi fino alle protagoniste del Novecento, da Norma Mascellani a Lea Colliva. Ieri, in omaggio alla festa della donna, è stato presentato in Pinacoteca l’importante restauro di un’opera delle protagoniste di questa vicenda: l’Apparizione della Madonna col Bambino alle Sante Caterina d’Alessandria, Margherita, Agnese, Orsola e Barbara. Già conservato in Pinacoteca – ma proveniente da San Michele in Bosco –, difficilmente apprezzabile per le patine dovute agli altri due precedenti restauri. Il quadro ritorna nella sala del Manierismo, accanto alla Famiglia Gozzadini, e vicino a tutti i capolavori che segnarono la vicenda del secondo Cinquecento bolognese.

Lavinia fu allieva del padre, come usava allora, quando non c’erano né scuole né accademie: divenne celeberrima perché fu a prima donna a dipingere una pala d’altare, e perché, grazie alla commissione di Scipione Borghese raffigurò il primo dipinto femminile eseguito da una donna, Minerva nell’atto di vestirsi. L’opera, restaurata a cura di Carlotta Scardovi, è stata quindi pulita e reintegrata col

’restauro mimetico’. Il risultato è sorprendente: Lavinia non è più una ragazzina, eppure tornano echi della sua storia giovanile, da Venezia a Parma, ai giovani Carracci. Sembra che il Manierismo richieda ancora un gesto geniale, e così le forme, i gesti, i trapassi di luce, il brillare delle stoffe, la delicata minuzia dei gioielli riportano all’antica icona della scuola bolognese, quella Santa Cecilia di Raffaello destinata a restare un modello eterno, secolare, un esempio di come la Maniera dovesse continuare a evolversi nel segno dei maggiori. Dovuto all’edizione 2023 di Opera tua, iniziativa della Coop (Coop Alleanza 3.0) che ha già restaurato 41 opere delle collezioni italiane, il dipinto ritorna davvero come "una festa", luminoso e gioioso, lucente: un quadro felice che mostra quanto Lavinia fosse ormai adulta e cosciente di essere matura, lavorando per i papi, per le più nobili signore di Roma, per la superba genealogia di donne che Bologna forgiò.