Nuovi computer per gli alunni dell’Ic1

L’Istituto Comprensivo 1 di San Lazzaro di Savena dispone di 25 nuovi computer donati da UniCredit. I 25 laptop sono destinati a potenziare le sale informatiche dedicate agli alunni delle scuole primarie e agli studenti delle secondarie dell’Istituto Comprensivo 1, nelle aree in provincia colpite dalla recente alluvione. "In prima linea per l’Emilia Romagna già nelle fasi iniziali delle emergenze maltempo che in questi anni hanno colpito la regione – spiega una nota dell’istituto di credito –, UniCredit ha continuato a tenere alta l’attenzione sulle zone coinvolte, lavorando per intercettarne e soddisfarne i bisogni.

Attraverso il dialogo continuo con la comunità, la banca ha quindi risposto tempestivamente all’istanza giunta dall’Istituto Comprensivo 1, donando 25 computer. Ciò anche grazie alla collaborazione con ASYSTEL-BDF, realtà attiva nel mercato dell’Information Technology italiano, che ha ricondizionato i pc, dotandoli di idoneo sistema operativo".

Il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo 1 di San Lazzaro di Savena, Marco Ortu, ha ringraziato UniCredit per la donazione ricevuta.