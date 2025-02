Nuovi controlli in Bolognina. Due denunciati dalla polizia

Ancora controlli in Bolognina, con il pattugliamento quotidiano della polizia con gli agenti in servizio a piedi che, nella sola giornata di venerdì, hanno denunciato due uomini, uno dei quali destinatario di un provvedimento di rimpatrio.

Nello specifico intorno a mezzogiorno, l’equipaggio appiedato della polizia ha controllato un cubano di 41 anni con numerosi precedenti e condanne per reati contro il patrimonio, che aveva con sé due coltelli multiuso e un cacciavite.

Da maggiori accertamenti risultava, inoltre, destinatario di un foglio di via obbligatorio dal Comune di Bologna e inottemperante all’ordinanza del prefetto, visto che aveva commesso reati proprio in Bolognina; motivo per cui è stato denunciato e allontanato.

Una mezz’ora dopo, in via Fioravanti gli agenti hanno notato due uomini che alla loro vista sono scappati in direzione di via Delfino Insoliera.

I poliziotti hanno deciso di inseguire uno dei due, che pur di non essere controllato è fuggito lungo i binari della ferrovia e successivamente all’interno del fiume Navile.

L’uomo, un marocchino di 32 anni, che è stato raggiunto al di sotto della Diga del Battiferro, dove ha minacciato gli agenti e opposto una dura resistenza. È stato quindi accompagnato in Questura dove è emerso che avesse un rintraccio finalizzato al rimpatrio.

Al termine degli accertamenti eseguiti dai poliziotti il trentadueenne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lasciato a disposizione dell’ufficio immigrazione.