Nuovi detenuti verso la Dozza ‘Niet’ dei sindacati: "Un errore"

Non c’è ancora conferma. Ma la voce di un possibile trasferimento, in una Dozza che già straborda, di 70 detenuti (maggiorenni) dai minorili ha già messo in allarme i sindacati di peniteziaria. L’indiscrezione su cui le organizzazioni, con una nota congiunta, hanno chiesto chiarimenti ai vertici del Dap e della giustizia minorile, prevederebbe una riorganizzazione della casa circondariale, con il trasferimento dei detenuti dell’alta sicurezza in altre carceri, lo spostamento di quelli del Penale nella sezione del Giudiziario a questo punto lasciato libero dagli ‘A.S.’ e la sistemazione dei giovani adulti del minorile (non solo provenienti dal Pratello) al Penale. Un disastro annunciato, per i sindacati, che parlano della creazione di una "scuola del crimine", dove non ci sarà spazio alcuno per la rieducazione, peculiarità degli istituti minorili.

"All’inizio eravamo scettici – scrivono Sappe, Sinappe, Cgil, Cisl, Osapp, Uilpa e Uspp – nel credere a una ‘fantasia’ del genere... ma la visita del Capo della Giustizia Minorile alla casa circondariale lunedì ci fa pensare che tale notizia sia abbastanza fondata". La decisione, si vocifera, sarebbe legata alla necessità di avviare i lavori in alcune strutture minorili – tra cui il Pratello – legati ai fondi del Pnrr. Resta il dubbio su dove, qualora la voce sia confermata, saranno invece allocati i minori. I sindacati chiedono "dove verranno ubicati i giovani adulti, visto che la Rocco D’Amato ospita oltre 850 detenuti a fronte dei 490 posti disponibili" e "come si vorrà organizzare l’istituto al fine di non avere commistione tra giovani adulti e adulti, considerando le problematiche organizzative per la gestione dei servizi sanitari, educativi e di supporto psicologico, oltre a tener conto che vi è un unico reparto colloqui, un unico polo specialistico, un’unica area pedagogica, un unico locale per l’accesso o l’uscita dal locale matricola".

E soprattutto chiedono "chi dovrà gestire tale popolazione detenuta visto che il personale non è specializzato alla gestione dei minori? Questo modus operandi – concludono – metterà a rischio il percorso rieducativo dei giovani detenuti, costretti a convivere con reclusi più anziani, spesso criminali di lunga esperienza".

Nicoletta Tempera